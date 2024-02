Bayer jagt Bayerns Serien-Rekord: "Es wäre ein Signal"

Tabellenführer nach 21 Spieltagen, in dieser Saison und damit seit 31 Pflichtspielen ungeschlagen - Bayer 04 stellt derzeit das Maß aller Dinge im deutschen Fußball dar. Am Samstag kann das Team von Xabi Alonso einen Bayern-Rekord einstellen. Es wäre ein weiteres Zeichen von Stärke.

Xabi Alonso will den möglichen Rekord nicht zu hoch hängen. Er sieht sich dadurch vielmehr in der erfolgreichen Arbeit bestätigt. IMAGO/osnapix

Reine Statistiken interessieren Xabi Alonso nur bedingt. Jemand, der als Spieler Weltmeister, zweimal Europameister, zweimal Champions-League-Sieger, dreimal deutscher und einmal spanischer Meister wurde, der zweimal den UEFA-Supercup gewann, zweimal den spanischen, je einmal den deutschen und den englischen Pokal, und sowohl in Spanien, England und Deutschland Super-Cup-Sieger wurde, der zählt nicht einzelne Siege, sondern nur Titel.

Serien und Rekorde tangieren den 42-Jährigen bestenfalls. Oder wie es der Baske in der Hinrunde bei diversen Bestmarken, die Bayer pulverisierte, ausdrückte: "Die Rekorde sind nicht das Ziel, sondern sie sind nur die Konsequenz unserer Arbeit."

Und Xabi Alonso arbeitet seit seiner Ankunft in Leverkusen Anfang Oktober 2022 daran, dass seine Mannschaft möglichst perfekten Fußball bietet. In spielerischer, taktischer und - aufgrund seiner Grundidee eines dominanten Ballbesitzfußballs - auch in ästhetischer Hinsicht. Und das alles auf einem mental konstant hohen Niveau. Mit der Folge, dass Bayer genauso attraktiven wie erfolgreichen Fußball spielt, der fast zwangsläufig in immer neuen Bestmarken mündet.

Am Samstag in der Partie bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim kann die Werkself dem FC Bayern nach der Tabellenführung, die Bayer bereits seit dem 6. Spieltag innehat, auch den alleinigen Anspruch auf die längste Serie ungeschlagener Pflichtspiele streitig machen.

Zwischen Dezember 2019 und September 2020 verloren die Münchner damals in diversen Wettbewerben in 32 Spielen nacheinander nicht. Diese Bestmarke des Rekordmeisters kann nun Bayer in Heidenheim einstellen.

Marke nur eine "Konsequenz der Top-Saison"

Akut berührt den 42-Jährigen dieses Thema nicht. "Jetzt würde das nichts bedeuten. Wenn wir es schaffen, bin ich sehr froh, aber gerade verschwende ich daran keinen Gedanken", sagt er und bekräftigt: "Das ist nur eine Konsequenz aus der Top-Saison, die wir bis jetzt spielen."

Und auch, wenn Xabi Alonso solchen Rekorden eben keine große Beachtung schenkt, wird auch dem Spanier bewusst sein, welche Wirkung dieser bei einem weiteren Sieg am Samstag ausstrahlen könnte.

Rekord als zusätzliches Zeichen der Stärke

Dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit in dieser Saison seinem eigenen Team eine gigantische mentale Stärke verleiht, steht außer Frage. Doch ein weiterer Erfolg und der Fakt, dann mit den über ein Jahrzehnt lang unantastbaren Münchnern gleichzuziehen und deren absoluten Positiv-Rekord ihrer Erfolgsära zu knacken, dürfte auch in München als zusätzliches Zeichen der Stärke ankommen.

So ordnet Xabi Alonso die Fortführung der Serie wie folgt ein: "Es wäre ein Signal, dass wir eine sehr gute Konsistenz haben. Das ist für mich das Wichtigste, weil es schwer herzustellen ist: Für jedes Spiel eine gute Vorbereitung zu haben, nicht nur taktisch, sondern auch emotional, dieses Gewinnen-Wollen, diesen Wunsch, diesen Hunger zu behalten. Das ist eine große Entwicklung in unserem Kader. Wir haben uns nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Mentalität her als Mannschaft entwickelt."

Ein Eindruck, der auch so an der Säberner Straße in München ankommen würde. Und so könnte das Erreichen der Bayern-Bestmarke zum nächsten kleinen Puzzleteil werden, um den größten Konkurrenten zu zermürben.