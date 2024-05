Bayer im Rausch: Feuchte Augen, ein kürzerer Abend - und die Lust auf mehr

Bayer Leverkusen hat am Samstag die Bundesliga-Saison ungeschlagen beendet und bekam die Meisterschale überreicht. Es gab viele Emotionen, den Blick nach vorne - und eine Bremse für den Abend.

"Das war sehr besonders. Auch die Atmosphäre vor dem Spiel und jetzt mit der Schale danach. Man sieht, wie sehr dieser erste deutsche Meistertitel den Fans und uns bedeutet, da bekommt man schon feuchte Augen", frohlockte Sportdirektor Simon Rolfes nach der Partie bei Sky.

Meister war die Werkself schon länger, am Samstag gab es nun die Schale. Mit dem 2:1 gegen Augsburg verlor Leverkusen auch das 34. Bundesliga-Spiel in Folge nicht. Somit stieg Bayer in den elitären Kreis der Unbesiegbaren auf. "Das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis, darauf haben viele Fans sehr lange gewartet. Die Fans haben uns auch in schwierigen Zeiten unterstützt, wir sind sehr verbunden mit ihnen", freute sich auch Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro.

Alles richtig gemacht hat auch Jonas Hofmann. Der Mittelfeldmann wechselte vor der Saison mit ambitionierten Zielen von Gladbach nach Leverkusen. "Unbeschreiblich das Gefühl, die Meisterschale in die Höhe zu strecken, da will man immer mehr", blickte der Mittelfeldmann schon in die Zukunft. "Wir haben noch zwei Spiele vor uns, die wollen wir natürlich auch ziehen."

Kurzer Partyabend für die Spieler

Bei aller Feierei ging der Blick in Leverkusen natürlich auch auf die kommende Woche. Am Mittwoch steht das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo an, am Samstag wartet das DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist Kaiserslautern. "Wir werden das heute genießen. Morgen werden wir uns ein bisschen erholen und ab Montag geben wir Vollgas", gab Meistertrainer Xabi Alonso vor.

Ähnlich sah es auch Rolfes, der einer langen Partynacht einen Riegel vorschob. "Wir geben dem heute Abend schon den richtigen Rahmen, aber für die Mannschaft ist es auch ein kürzerer Abend. Wir haben am Mittwoch ein Riesenziel. Es ist wunderbar hier heute, aber es geht am Mittwoch und dann Samstag gleich weiter", so der Funktionär, der solidarisch auch früher Schluss machen werde.

Hofmann enttäuscht über Nicht-Nominierung

Bayer gab sich nach der Partie genau so, wie sie sich schon die ganze Saison gegeben haben: Hochprofessionell. "Atalanta wird ein schwieriger Brocken. Wir müssen einfach wie die ganze Saison stabil, konzentriert und fokussiert spielen. Es wäre wichtig, sich für das Finale in Berlin auch Selbstvertrauen am Mittwoch zu holen", blickte Carro auf die kommende Woche, ehe er auch schon ein Auge auf die nächste Saison warf: "Wir wollen auf jeden Fall in der Bundesliga wieder oben mitspielen. In der Champions League wollen wir schon weiterkommen."

Vor der Champions League kommt aber noch einmal Europa League. Auch Hofmann geht mit vollem Fokus in die kommende Woche - und will damit auch die Enttäuschung über die Nicht-Berücksichtigung für die EM im Sommer übertünchen. "Also wenn ich drei Titel hole, dann gehe ich sehr fröhlich in die Sommerpause", sagte Hofmann, der ehrlich zugab: "Aber klar, man ist enttäuscht, gerade im eigenen Land ist so ein Turnier etwas Einmaliges. Aber man muss es akzeptieren, so ist der Fußball."