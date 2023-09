Bayer-Idee beim DFB: Tah reist gestärkt zum Gipfel nach München

Er hatte lange auf sein Comeback warten müssen. Doch beim deutschen 2.1-Sieg gegen Frankreich feierte Leverkusens Jonathan Tah eine überzeugende Rückkehr im DFB-Dress. Auf ungewohnter Position stärkte der Innenverteidiger sein ohnehin schon großes Selbstvertrauen vor dem Gipfeltreffen mit Bayern München am Freitag.

Auf den ersten Blick erschien die Aufgabe, die Jonathan Tah vom deutschen Interims-Trainertrio um Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner zugeteilt bekam, eine undankbare. Der 27-Jährige, seit Jahresbeginn bei Bayer 04 in Topform, sollte drei Tage nach dem 1:4-Debakel gegen Japan in Wolfsburg ausgerechnet gegen den WM-Zweiten Frankreich seine Rückkehr ins DFB-Team seit Juni 2022 (drei Minuten beim 5:2 gegen Italien) erleben - und dann auch noch auf einer für ihn ungewohnten Position.

Als rechter Verteidiger in der Viererkette schickten die Ein-Spiel-Flick-Nachfolger den zentralen Abwehrspieler in Dortmund in die Partie. Und wer den grauseligen Auftritt des falsch aufgestellten BVB-Innenverteidigers Nico Schlotterbeck beim 1:4 gegen Japan auf der linken Abwehrseite erlebt hatte, dem schwante Böses.

Doch die Befürchtungen waren umsonst. Denn Tah überzeugte als rechtes Ende der Abwehrreihe. "Er hat sein bestes Länderspiel gemacht", lobte Völler den Hünen, der defensiv extrem stark agierte. Und nachdem Tah anfangs erwartbare leichte Eingewöhnungsprobleme hinsichtlich der Spieleröffnung auf der neuen Position hatte, setzte er kurz vor Schluss sogar noch ein absolutes Highlight.

So antizipierte der Abwehrspieler vor dem 2:0 einen Steilpass der Franzose auf Höhe der Mittellinie und spielte den Ball - das war entscheidend - direkt in die Tiefe auf Kai Havertz, der Torschütze Leroy Sané bediente. Eine Aktion, die Tahs gelungenen Abend abrundete und ihn mit weiter gestärktem Selbstbewusstsein zum Gipfeltreffen am Freitag nach München reisen lässt.

Wie für Bayer 04 so gilt auch für Tah, dass einerseits die Form und andererseits das Wissen um die eigene Stärke sich gegenseitig potenzieren. Diese so leicht wirkende Selbstverständlichkeit zeigte Tah nun auch in Dortmund. Dort hatten sich die beiden "Leverkusener" auf der DFB-Bank übrigens an einen Einsatz Tahs gegen Frankfurt am 31. Spieltag der Saison 2020/2021 erinnert, als Hannes Wolf den Werksklub als Nachfolger von Peter Bosz am 23. März 2021 Interimsmäßig bis zum Saisonende übernommen hatte.

An diesem 24. April schickte der damalige Bayer-04-Trainer Wolf unter dem damaligen Bayer-04-Geschäftsführer Völler den Innenverteidiger gegen Eintracht-Flügelstürmer Filip Kostic als rechten Verteidiger ins Rennen - und Tah erledigte seinen Job beim Leverkusener 3:1-Sieg gut, verdiente sich die kicker-Note 2,5.

Wir wussten aus Leverkusen, dass er das kann. Rudi Völler über Jonathan Tah

Nun wurde diese Bayer-Idee fast zweieinhalb Jahre später beim DFB wieder ausgegraben und griff erneut. Tah habe es überragend gemacht, lobte Völler dessen Außendiensteinsatz, "wir wussten aus Leverkusen, dass er das kann."

Seine starke Leistung war für Tah das Signal, dass künftig im DFB-Team für ihn wieder mehr gehen kann, als nur das fünfte Rad am Innenverteidiger-Wagen der Nationalelf zu sein. Mit dieser Gewissheit und dem Vertrauen in das eigene Können sind nach dieser Leistung alle Voraussetzungen gegeben, dass Tah auch in München gegen den FC Bayern unter Beweis stellt, dass mit ihm auf allen Ebenen zu rechnen ist - und mit Bayer 04 womöglich auch im Titelrennen.

In der Allianz-Arena wird Tah allerdings wieder in die Rolle des Abwehrchefs schlüpfen, in der er in diesem Kalenderjahr nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne in seiner Entwicklung genommen hat. Zentral in der Dreierkette ist er unter Trainer Xabi Alonso gesetzt. Doch jetzt weiß der Baske, dass er Tah notfalls auch rechts hinten bringen kann.