Bayer holt noch einen Wirtz-Backup, wenn …

Alle fest für diese Transferperiode eingeplanten Einkäufe hat Bayer 04 bereits getätigt. Dennoch könnte der Europa-League-Teilnehmer noch einen Kreativakteur verpflichten. Doch dafür muss eine Voraussetzung erfüllt werden.

Acht externe Zugänge hat Simon Rolfes in dieser Transferperiode zu Bayer 04 geholt. Zuletzt Außenstürmer Nathan Tella (24) vom FC Southampton, mit dem auch die letzte Pflichtposition auf der Einkaufsliste des Geschäftsführers abgehakt wurde. Das Gesamtpaket, das der 41-Jährige gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Fernando Carro geschnürt hat, ist ein nahezu perfektes.

Dennoch schloss Rolfes nach dem Tella-Deal nicht aus, dass der so stark in die Saison gestartete Bundesligist noch einen weiteren Akteur verpflichten könnte. Nach kicker-Informationen handelt es sich dabei um einen kreativen Offensivspieler, der auch als Backup für Zehner Florian Wirtz fungieren kann, aber im Idealfall in einem 4-2-3-1 auch auf den beiden Außen- bzw. Halbpositionen neben diesem einsetzbar ist. Schließlich ist Wirtz ein Vielspieler. Und der Neue sollte natürlich trotzdem die Möglichkeit haben, auf genügend Einsatzzeit zu kommen.

Profil ist klar umrissen

Das Profil des möglichen, aber nicht zwingend notwendigen letzten Zugangs in diesem Sommer ist damit klar umrissen. Dennoch hat die Umsetzung dieses Vorhabens einen Haken. Bevor Bayer nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, müsste erst noch Nadiem Amiri (Vertrag bis 2024) den Klub verlassen. Erst dann wären eine Kaderposition und vor allem die wirtschaftlichen Mittel für den zusätzlichen Kreativakteur vorhanden.

Doch ob Amiri jetzt noch bis Freitag einen neuen Arbeitgeber findet, ist offen. Nachdem dieser zuletzt wiederholt und am Montag wohl endgültig einen Transfer zu Leeds United platzen ließ, der Bayer knapp sechs Millionen Euro Ablöse gebracht hätte, liegt ein Abgang aber immer noch im Bereich des Möglichen. Und wird am Ende entscheiden, ob Trainer Xabi Alonso noch eine weitere Option für seine Offensivabteilung erhält, die den Kader nochmal verfeinern würde.