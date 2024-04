Bayer heiß auf die Revanche gegen Rom - Carro setzt Preis für Wirtz fest

Im Halbfinale der Europa League kommt es nach dem 1:1 bei West am United für Bayer 04 zur Revanche gegen die AS Rom. Es war nicht das einzige Ereignis am Donnerstagabend, das im Leverkusener Lager Emotionen auslöste. Zudem hängte Geschäftsführer Fernando Carro Topstar Florian Wirtz ein bemerkenswertes Preisschild um.

Könnte 2025 zum Bundesliga-Rekordtransfer werden: Florian Wirtz. IMAGO/News Images