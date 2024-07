Bayer hat Sturmtalent Alejo Sarco auf dem Zettel

Leverkusen schaut sich auf dem Transfermarkt um und will ein Talent aus Argentinien verpflichten. Alejo Sarco heißt der Angreifer. Mit seinem aktuellen Klub liegt er im Clinch.

Unlängst folgte sogar ein offizielles Kommuniqué. Alejo Sarco sei aus dem Profi-Kader von Velez Sarsfield "entfernt" worden, teilte der argentinische Erstligist mit und ergänzte, dass der Entschluss des Klubs auf "die Weigerung des Spielers" zurückzuführen sei, seinen am 31. Dezember 2024 endenden Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern. Velez Sarsfield habe "nur Verzögerungen und Ausflüchte erhalten", ehe der Spieler, seine Familie und sein Berater kürzlich ihre Weigerung zum Ausdruck gebracht hätten. Angreifer Sarco steht damit vorerst auf dem Abstellgleis, ist nicht mehr Teil des Profi-Teams.

Was das mit Bayer zu tun hat? Die Werkself hat das argentinische Sturmtalent auf dem Zettel, will es verpflichten, wobei offen ist, ob der 20-malige U-17-Nationalspieler schon in diesem Sommer oder erst im Winter in Leverkusen aufschlagen könnte. Klar ist: Im Winter wäre er ablösefrei, in diesem Sommer wäre noch eine Ablöse fällig, wenngleich sie sich in Grenzen halten sollte.

Alejo Sarco weigert sich, in Argentinien zu verlängern

Die riesengroßen Spuren hinterließ der 18-Jährige bislang nicht im Herren-Bereich, wurde in der im Mai gestarteten Liga-Saison viermal eingewechselt, traf im letztlich siegreichen Finale der Copa de la Liga - und sollte offenbar langsam herangeführt werden, ehe er kürzlich vor der Copa America den Wechselwunsch hinterlegte und deutlich machte, bei Velez Sarsfield nicht weitermachen zu wollen.

Die Spielerseite, so erklärte es Velez Sarsfields Vize-Präsident Augusto Costa nun in einem Interview mit dem Lokalmedium Sábado Velez, habe dem Verein "ein Angebot eines europäischen Vereins" unterbreitet - ein Angebot "für einen lächerlichen Betrag, der unter keinem Gesichtspunkt akzeptabel war". Es sei "kein Geschäft für den Verein, sondern eine Zumutung seitens des Spielers, seines Agenten und seiner Familie" gewesen. Zwar habe der Klub seine Absicht deutlich gemacht, mit dem Angreifer verlängern zu wollen, doch die Familie habe die Verhandlungen beendet.

Alejo Sarco gilt als dynamisch und käme als Perspektivspieler

Abzuwarten ist, wie es nun weitergeht mit Sarco, der als ein Top-Talent gilt. Er ist 1,79 Meter groß, kein Sprinter, aber dynamisch und mit einer guten Grundgeschwindigkeit ausgestattet, verfügt zudem über einen recht stämmigen Körper, mit dem er sich durchzusetzen weiß und schließt zuvorderst mit seinem linken Fuß ab.

In Leverkusen besäße Sarco vorerst den Status des hochbefähigten Perspektivspielers, der nach und nach herangeführt würde. Eingewöhnungszeit bräuchte er gewiss. So befindet sich der Mittelstürmer doch noch ganz zu Beginn seiner Karriere, würde sein Heimatland darüber hinaus das erste Mal verlassen.