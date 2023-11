Bayer-Härtefall Hincapie: "Fast in Topform", aber Reservist

Bayers Erfolgsserie fordert von den Spielern hinter der ersten Elf ein Höchstmaß an Geduld. Nun wird auch in der Abwehr der Druck durch die zweite Reihe immer höher. Trainer Xabi Alonso ist als Moderator gefragt.

Es war genau so geplant. Und es ist ein Geheimnis des Leverkusener Erfolges: das auch in der Breite qualitativ hochbesetzte Aufgebot. "Wir hatten im Sommer eine klare Idee, wie der Kader aufgebaut sein soll. Wir wollten bis Dezember in allen Wettbewerben konkurrenzfähig sein. Wir brauchen fast für jede Position zwei Spieler, die ein gutes Niveau haben", erklärte Xabi Alonso vor dem DFB-Pokalspiel beim SV Sandhauen am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

Denn nur so ist ein hoher Konkurrenzkampf als Basis für erfolgreiches Arbeiten gegeben. Nur so ist ein dauerhaft hohes Trainingsniveau zu gewährleisten. Nur so sind personelle Ausfälle ohne Leistungseinbruch aufzufangen. "Gerade haben wir eine gute Balance. Unser Spielniveau ist auch mit einigen Wechseln hoch. Das ist sehr wichtig für uns", betont Xabi Alonso, "das war die Idee im Sommer."

Der Leverkusener Plan geht bislang voll auf. Allerdings hat er einen kleinen "Haken", der in Leverkusen grundsätzlich erstmal jeden erfreut: Bayer hat kaum Verletzte und nahezu maximalen sportlichen Erfolg, was einen Trainer nicht zwingend dazu veranlasst, reihenweise personelle Wechsel vorzunehmen. Und so gibt es zwangsläufig Unzufriedene.

Unruhe produziert dies nicht zwingend, weil auch die Reservisten von den Erfolgen profitieren. Dennoch muss Xabi Alonso all seine Profis bei Laune halten. Wobei sich akut der Duck in der Verteidigung in dieser Hinsicht erhöht. So scharren derzeit Piero Hincapie (21) und Josip Stanisic (23) mit den Hufen und hoffen auf mehr Startelfeinsätze.

"Es ist super für uns, dass wir fünf sehr gute Innenverteidiger haben"

Der Trainer weiß um die heikle Aufgabe, lobt Hincapie, der nach einem Mittelfußbruch seit dem 4. Spieltag wieder einsatzbereit ist, für dessen Trainingsleistungen. "Er ist fast in Topform. Es ist super für uns, dass wir fünf sehr gute Innenverteidiger haben", urteilt Xabi Alonso, "ich habe den Spielern gesagt, dass alle die Gelegenheit haben werden zu spielen." Und der Baske betont: "Das ist die Realität. In der Zukunft werden wir, wenn wir einige Verletzungen haben, mehr Spieler mit hohem Niveau brauchen." Aber eben erst dann.

Bis dahin muss der ecuadorianische WM-Teilnehmer wohl erstmal auf Ligaeinsätze von Beginn an warten, obwohl er vor seiner Verletzung Stammkraft und Leistungsträger war. Und auch Stanisic muss sich gedulden.

Die Leihgabe aus München ordnet Xabi Alonso als bedeutenden Baustein ein. "Er hat die Erfahrung, er hat die Qualität. Wir brauchen Topspieler in jeder Position. Josip kann auf einigen Positionen spielen. Wir sind sehr glücklich mit ihm, mit seiner Haltung an jedem Tag", lobt der Baske, verweist aber auch bei ihm auf den Faktor Zeit: "Wir haben noch viele Monate bis Mai."

Wie Hincapie kann Stanisic innen wie außen verteidigen. Was grundsätzlich die Einsatzchancen erhöht. Allerdings fehlt aktuell der auf beiden defensiven Außenbahnen einsetzbare Arthur mit einer Muskelsehnenverletzung. Und der brasilianische Nationalspieler (ein Einsatz) dürfte nach der Länderspielperiode im November nicht mehr lange bis zum Comeback brauchen.

Artur-Comeback? "Bis Dezember ist er noch nicht dabei"

"Artur braucht noch Zeit", erklärt Xabi Alonso, "bis Dezember ist er noch nicht dabei." Dann wird der Druck speziell für den seit Saisonbeginn voll im Saft stehenden Stanisic noch größer, der dann nach Hincapie für die Innenverteidigerpositionen auch noch mit dem brasilianischen Nationalspieler für die rechte Außenverteidigerposition den nächsten zusätzlichen Konkurrenten erhalten wird.

Bis Weihnachten ist Xabi Alonso also als Moderator gefragt, falls die Härtefälle nicht durch Verletzungen oder Sperren gelöst werden. Zum Rückrundenstart wird es für den Trainer hingegen einfacher: Dann werden Hincapie, Stanisic und Arthur durch die Absenz der Abwehrspieler Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) wegen des Afrika-Cups (13.1. bis 11.2.) automatisch mehr Spielzeit erhalten.

Bis dahin ist im Leverkusener Idealfall von Stanisic, Hincapie und Co. noch viel Geduld gefragt.