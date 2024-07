Bayer-Frauen ziehen Kehrer an Land

Bayer 04 Leverkusen bastelt weiter am Kader für die neue Saison in der Frauen-Bundesliga. Mittelstürmerin Caroline Kehrer wechselt vom SC Braga aus Portugal zum Werksklub. Die Mittelstürmerin mit kanadischem und US-amerikanischem Pass unterschrieb am Montag einen Vertrag bis 30. Juni 2026.