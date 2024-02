Bayer festigt Spitze - Henriksen-Debüt gelingt - Todesfall überschattet RB-Sieg

Bayer 04 Leverkusen hat die Tabellenführung mit einem Arbeitssieg gefestigt, der VfB Stuttgart den Vorsprung auf Platz vier sogar weiter ausgebaut. Im Keller jubelte Mainz 05 nach langer Durststrecke wieder - und in Leipzig rückte der Sport in den Hintergrund.

Vor bedrückender Kulisse: Leipzig schlägt Mönchengladbach

Beim Abendspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach rückte der Sport ein Stück weit in den Hintergrund. Ein Zuschauer starb während der Partie im Stadion, das daraufhin über fast die gesamten 90 Minuten still blieb. Etwas lauter wurde es nur zweimal, als die Hausherren die beiden Treffer zum 2:0-Heimsieg erzielten: Xavi zeigte bei seinem frühen Führungstreffer mit einem sehenswerten Treffer seine Extraklasse (14.), Openda erhöhte mit einem Heber nach der Pause (57.). Leipzig liegt durch den Sieg nur noch einen Punkt hinter Champions-League-Rang vier.

Arbeitssieg in Heidenheim: Leverkusen festigt Tabellenführung

Bayer 04 Leverkusen hat seine Spitzenposition in der Bundesliga gefestigt. Dem Topspiel-Sieg über den FC Bayern am vergangenen Wochenende ließen die Rheinländer einen 2:1-Arbeitssieg beim 1. FC Heidenheim folgen. Im ersten Durchgang suchte der Tabellenführer lange nach einer Lücke in der Defensive des Aufsteigers und fand sie kurz vor der Pause durch Frimpongs Tor (45.+2). Nach Adlis Treffer (81.) schien Leverkusen einem ungefährdeten Erfolg entgegenzusteuern, Kleindiensts Kopfballtor sorgte aber nochmal für Spannung (87.). Bayer 04 brachte den Sieg aber über die Ziellinie, der FCH kassierte die erste Niederlage nach zuvor neun ungeschlagenen Spielen.

Trotz frühem Füllkrug-Tor: Wolfsburg holt verdienten Punkt

Borussia Dortmund bleibt 2024 weiterhin ungeschlagen, kam beim Auswärtsspiel in Wolfsburg aber nicht über ein 1:1 hinaus. Bereits früh gingen die Westfalen dabei in Führung, weil Füllkrug nach Reus' abgewehrtem Versuch abstaubte (8.). In der Folge war die Partie geprägt von vielen protestbedingten Spielunterbrechungen und gut dagegen haltenden Wölfen, die durch Behrens den Pfosten trafen (45.+8) und schließlich durch Gerhardt nicht unverdient ausglichen (64.). Der BVB bleibt damit Tabellenvierter, muss aber die drittplatzierten Stuttgarter immer weiter ziehen lassen.

Lange Unterzahl stört nicht: VfB baut Vorsprung auf Platz vier aus

Denn Stuttgart baute seinen Vorsprung mit einem 2:1-Sieg in Darmstadt auf fünf Punkte aus. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz für den VfB im Jahr 2024 brachte Guirassy nach einer Standardsituation die Schwaben per Kopf in Führung und erzielte Saisontor Nummer 18 (14.). Danach kam es zu langen Unterbrechungen, weil beide Fan-Lager Tennisbälle aufs Feld warfen. Als es wieder los ging, musste VfB-Verteidiger Stenzel mit Gelb-Rot vom Feld (45.+22). Trotzdem blieb der VfB auch in Unterzahl obenauf, Neuzugang Dahoud sorgte in der Nachspielzeit für den zweiten VfB-Treffer (90.+2), Seydel mit einem satten Schuss noch kurz für Spannung (90.+5).

Henriksen-Debüt gelingt: Mainz beendet Durststrecke

Bo Henriksen hat sein Debüt als Trainer von Mainz 05 erfolgreich gestaltet. Die Rheinhessen schlugen den FC Augsburg mit 1:0 und feierten damit den ersten Bundesliga-Sieg seit Anfang November. In einem umkämpften Spiel waren die Mainzer das gefährlichere Team und belohnten sich mit einem Kopfballtor durch van den Berg kurz vor der Pause (44.). Noch vor dem Halbzeitpfiff hätte Amiri auf 2:0 für die Gastgeber stellen können, setzte einen Elfmeter nach Foul von Dahmen an Mwene aber nur an den Pfosten (45.+7). Ungefährliche Augsburger traten nur noch negativ in Erscheinung: Pedersen flog nach übler Grätsche gegen Barreiro mit Rot vom Platz (90.+12).

Zweimal Rot und ein spätes Tor: Union jubelt dank Aaronson

Union Berlin hat beim 1:0-Sieg in Hoffenheim. einen weiteren Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet. Im ersten Durchgang trat der Fußball in den Hintergrund. Nach Protesten der Union-Fans gegen einen DFL-Investor mussten beide Teams erst für einige Minuten in die Kabine - und als sie wiederkamen, dezimierten sie sich selbst. Erst sah TSG-Verteidiger Nsoki die Gelb-Rote Karte (45.+3), dann erwischte es auch Union-Angreifer Volland (45.+6). Im zweiten Durchgang war Hoffenheim eigentlich näher dran am entscheidenden Treffer, doch am Ende schlug Union zu: Aaronson vollendete einen blitzsauberen Konter zum einzigen Tor der Partie (84.).