Bayer Dormagen verleiht Luis Pauli

Handball-Zweitligist Bayer Dormagen stattet Luis Pauli mit einem Zweitspielrecht aus, der 20-jährige Außen wird kommende Saison für den TuS 82 Opladen in der 3. Liga auflaufen.

"Wir erhoffen uns von diesem Schritt, dass Luis in Opladen viele Spielanteile erhält, um sich dort perspektivisch weiterzuentwickeln", erklärte TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel in einer Mitteilung des Vereins.

In der abgelaufenen Saison kam Pauli, der bei Dormagen noch einen Vertrag bis 2026 hat, auf 24 Tore in der 2. Bundesliga - und das mit einer Quote von 75 Prozent. In der Saison zuvor hatte der Linksaußen bereits seine beiden ersten Treffer erzielt - 26 Tore in 29 Spielen stehen somit zu Buche.

Maximilian Schmidt weiter mit Zweitspielrecht

"Zudem wird das bestehende Zweitspielrecht von Maximilian Schmidt beim TSV Bayer auch auf die kommende Saison verlängert. Beide Spieler werden punktuell auch in Dormagen mittrainieren", fügte Björn Barthel in der Vereinsmitteilung an.

Rückraumspieler Schmidt, Zwillingsbruder des TSV-Kreisläufers Jan Schmidt, hatte im Februar zunächst ein Zweitspielrecht für den TSV Bayer bis zum Saisonende 2023/24 erhalten.