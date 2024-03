Bayer Dormagen mit Neuzugang aus Magdeburg

Der Kader des TSV Bayer Dormagen für die kommende Saison 2024/2025 nimmt weiter Konturen an. Nach Moritz Köster vom VfL Gummersbach schließt sich ein weiterer, hoffnungsvoller Rückraumspieler den Wieseln an.

Luca Krist, der am 16. März seinen 19. Geburtstag feiern wird, kommt vom SC Magdeburg an den Höhenberg. Der in Herzberg am Harz geborene und in Thüringen aufgewachsene Spielmacher hat seit der C-Jugend beim SC Magdeburg alle Jahrgänge durchlaufen und kommt derzeit in der Bundesliga-A-Jugend sowie bei den SCM-YoungsterS in der 3. Liga Staffel Nordost zum Einsatz.

"Nach der langen Zeit in Magdeburg möchte ich etwas Neues erleben und mich in Dormagen weiterentwickeln und den nächsten Schritt auf dem Weg zum Profi machen", so der 1,92 Meter große Krist.

Dass er in Dormagen ab Sommer auf seinen derzeitigen A-Jugendtrainer Julian Bauer trifft, war für Krist ein weiteres Kriterium für den Wechsel: "Er war bisher mein wichtigster Trainer und hat mich individuell, taktisch und mental extrem gefördert. Er ist ein super Trainer und ich freue mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten."

"Dass wir mit Luca eines der größten Talente aus dem Jahrgang 2005 für uns begeistern konnten, freut uns sehr", sagt Björn Barthel, TSV-Handball-Geschäftsführer.

Lucas Rehfus verlässt Bundesliga

Nicht mehr im TSV-Trikot wird ab der kommenden Saison Lucas Rehfus zu sehen sein. Der Rückraumlinke wird die Wiesel verlassen und eine Herausforderung im Ausland annehmen.

"Das Angebot kam kurzfristig auf mich zu und da es eine große Möglichkeit ist, mich sportlich und menschlich weiterzuentwickeln, habe ich nicht lange gezögert und mich zu diesem Wechsel entschlossen", freut sich der 21-Jährige auf seine neue Umgebung ab dem Sommer.

"Wir danken Lucas von Herzen für seinen langjährigen Einsatz und können nachvollziehen, dass er diese Chance ergreift, und wünschen ihm nur das Allerbeste bei seinem neuen Club", sagt Björn Barthel.