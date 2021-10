Bayer-Coach Seoane fordert gegen Bayern "Mut und Aggressivität"

Bayer Leverkusen sieht sich selbst als Topteam, diesen Anspruch will 04-Trainer Gerardo Seoane gegen die Bayern unterstreichen. Der Schweizer kann dabei auch auf seine Südamerika-Fraktion zählen.

"Wir stellen an uns den Anspruch, gegen die Topmannschaften bestehen zu können", sagte Seoane am Freitag auf der Pressekonferenz zum Gipfeltreffen am Sonntagnachmittag in der BayArena (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die bisher einzige Saisonniederlage musste die Werkself am 4. Spieltag mit dem 3:4 gegen Borussia Dortmund hinnehmen. "Das wollen wir dieses Mal besser machen", fordert der Schweizer, der zudem gute Chancen sieht, den Bayern ein Bein zu stellen.

"Beide sind Spieler mit extrem hohen Offensivpotenzial, beide sind technisch sehr begabt, beide treffen gute Entscheidungen im letzten Drittel und sind damit sehr torgefährlich." Gerardo Seoane über Florian Wirtz und Jamal Musiala

"Wir wissen, dass wir gegen die stärkste Mannschaft in Deutschland spielen", sagte Seoane und fügte an: "Wir wissen, dass wir an einem guten Tag eine gute Leistung bringen und ein positives Resultat machen können." Zuversicht für ein positives Ergebnis zieht Seoane aus dem bisherigen Saisonstart. "Wir sind zufrieden, die Mannschaft hat eine gute Entwicklung hingelegt", sagte er. Die Partie gegen die Bayern - die zu seiner großen Freude vor ausverkauftem Haus über die Bühne gehen wird - sei für ihn "sehr willkommen, um zu sehen, wo wir stehen, wo wir uns noch verbessern können". Doch überbewerten will er das Gipfeltreffen auf der anderen Seite nicht: "Ich bin nicht der Meinung, dass ein einziges Spiel ein Wendepunkt in der Entwicklung einer Mannschaft sein kann - egal wie das Spiel am Sonntag ausgeht."

Um nicht wie gegen Dortmund den Platz als Verlierer verlassen zu müssen, verlangt Seoane von seinen Spielern einen Spagat. Auf der einen Seite fordert er "Mut und Aggressivität, um gegen die Bayern hoch zu pressen". Auf der anderen Seite "wird es aber auch das Verständnis brauchen, um tief zu verteidigen".

Südamerika-Trio trifft rechtzeitig ein - Tapsoba wieder im Training.

Dabei kann Seoane bis auf die Langzeitverletzten auf seinen kompletten Kader zählen. Die Südamerika-Fraktion mit Exequiel Palacios und Lucas Alario (beide Argentinien) sowie Piero Hincapie (Ecuador) wird nach ihren Länderspieleinsätzen wieder rechtzeitig in Leverkusen zurückerwartet. Wobei mit Hincapies Eintreffen wohl erst am Samstagnachmittag zu rechnen sein wird. Im Kader wird auch erstmals nach seiner schweren Verletzung (Syndesmoseriss) wieder Edmond Tapsoba stehen. Ein Einsatz des Innenverteidigers ist aber noch ungewiss.