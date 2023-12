Bayer-Chefjurist befürchtet Chaos

Mit harten Bandagen ringen FIFA und die diversen Interessenverbände der Spielerberater um die neuen Regulierungen, die die Agenten um Millionen bringen würden. Doch wie denken eigentlich Klubvertreter darüber?

Die Antwort: Es gibt weder Schwarz noch Weiß. "Es ist in den letzten Jahren zu einer starken Konzentration im Spielerberatermarkt gekommen. Die Verhandlungsmacht der Berater ist gestiegen", erklärte Lars Küpper bereits vor einigen Wochen gegenüber dem kicker. Der Chefjustiziar von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen zieht daraus den Schluss: "Insofern macht es sicherlich Sinn, über eine Regulierung des Marktes nachzudenken. Die Frage ist nur, wie stark man reguliert. Die aktuellen FIFA-Regularien sehen starke Einschnitte für Spielerberater vor. Das birgt die Gefahr, dass Berater Umgehungen und Schlupflöcher suchen und dann vermehrt Transfers mit Klubs abwickeln, die solche Praktiken mitmachen."

Umgehungsmodelle haben sich etabliert

In der Tat unterstreicht die jüngere Geschichte Küppers These. Als die FIFA beispielsweise in den 2010er-Jahren die Third-Party-Ownership- (TPO) und Third-Party-Interest-Statuten (TPI) einführte, also Regeln, die verhindern sollten, dass einzelne Profifußballer zum Spielball von Drittparteien wie Investoren werden, etablierten sich schnell Umgehungsmodelle. So etwa die Exklusivvereinbarung zur Wegvermittlung. Diese ermöglicht es Agenten, bereits im Zuge eines Hin-Transfers zu einem Klub ein sicheres Honorar zu verabreden für den Fall eines Weiter-Transfers - selbst wenn das Vertragsverhältnis zwischen Fußballer und Berater nicht mehr besteht. Ein weitgehend risikofreies Geschäft, das im Falle einer Top-Entwicklung des Spielers sehr einträglich werden kann.

Küpper wirbt für Pragmatismus

Zuletzt waren die Vermittlerhonorare für internationale Transfers erneut stark gestiegen. Die FIFA will mit der Einführung der neuen Beraterregeln (FFAR) neben der Wiedereinführung einer Lizenz vor allem die Provisionen auf 6 Prozent beschränken - was die Agenten zu Klagen animiert. Küpper wirbt in dem Zusammenhang für mehr Pragmatismus: "Eine Regulierung, die sich etwas mehr am aktuellen marktüblichen Standard (rund 10 bis 15 Prozent, Anm. d. Red.) orientiert und damit auch zu weniger Widerstand bei den Beratern geführt hätte, wäre da vielleicht sinnvoller gewesen."

Letzte Instanz EuGH?

Um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Denn die jüngsten Sprüche gingen eher kontra FIFA aus, so auch ein Entscheid des Landgerichts Dortmund, weswegen die Regeln in Deutschland fürs Erste ausgesetzt sind, bis das Oberlandesgericht Düsseldorf Ende Januar 2024 die Berufung verhandelt. Ähnlich sieht die Sachlage übrigens in Spanien und England aus. "Es gibt in ganz Europa und auch darüber hinaus zurzeit Gerichtsverfahren gegen die neuen FIFA-Regularien", schildert Küpper. "Am Ende wird wahrscheinlich der EuGH final entscheiden müssen, ob die Regularien rechtmäßig sind, oder nicht. Das wird aber dauern. Bis dahin droht aber Chaos, weil in manchen Ländern die Regeln gelten und in anderen nicht. Das kann ja auch nicht im Sinne einer angemessenen Regulierung sein."