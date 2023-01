Bayer buhlt um Talent Mbamba

Bayer 04 möchte den belgischen U-19-Nationalspieler Noah Mbamba vom FC Brügge verpflichten. Der Defensivakteur, der Innenverteidiger oder Sechser spielen kann, gilt als großes Talent und ist heiß umworben - eine Soforthilfe stellte der 18-Jährige aber nicht da, falls er im Sommer nach Leverkusen wechselt.

Bereits drei Teileinsätze in der Champions League als 17-Jähriger stehen für Noah Mbamba zu Buche. Weitere 16 Auftritte in der Jupiler Pro League, Belgiens höchster Spielklasse. Dazu ist der belgische U-19-Nationalspieler im Sommer ablösefrei. Viel falsch machen könnte Bayer 04 mit einer Verpflichtung des Defensivakteurs, der bei den Profis meist im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde und als großes Talent gilt, also nicht.

Allerdings spielt Mbamba seit Anfang August beim belgischen Champions-League-Teilnehmer keine Rolle mehr. Nach zwei Teileinsätzen an den ersten beiden Spieltagen in Belgien, ist der Rechtsfuß außen vor, stand zuletzt im August noch im Aufgebot, wurde aber nicht mehr eingesetzt. Ganze neun Mal durfte er noch im Club NXT, Brügges U-19-Team, das in der 2. Liga in Belgien spielt, mitwirken.

Vertrag läuft aus

Hintergrund: Mbambas Vertrag in Brügge läuft aus. Und der Spieler zeigt kein Interesse, diesen zu verlängern. Deshalb hat der Club Brügge seinerseits die verschärfte Förderung Mbambas bei den Profis eingestellt, der unter dem ehemaligen Hoffenheimer Trainer Alfred Schreuder, der im Sommer zu Ajax Amsterdam wechselte, in Brügge noch sehr hoch im Kurs stand.

Käme Mbamba, der von mehreren europäischen Klubs umworben wird, im Sommer nach Leverkusen, hätte er aufgrund der wenigen Einsätze auf hohem Niveau ein schwieriges Jahr hinter sich. Trotzdem müsste man sich bei Bayer wegen des 1,87 Meter großen, technisch starken und vielseitig einsetzbaren Spielers keine Sorgen machen. Aufgrund Mbambas Begabung und der Ablösefreiheit stehen Chance und Risiko in einem idealen Verhältnis.

Eine Lösung für die Zukunft

Der junge Belgier könnte also eine Lösung für die Zukunft sein. Eine Soforthilfe oder gar einen direkten Ersatz für den spätestens im Sommer Leverkusen verlassenden Mittelfeldspieler Charles Aranguiz würde er hingegen nicht darstellen. Schließlich wünscht sich Trainer Xabi Alonso einen echten Sechser, der als defensiver Dreh- und Angelpunkt der Werkself fungieren soll. Einen Akteur, der für Ordnung, Positionstreue und hohe Verlässlichkeit steht, der der Mannschaft des Spaniers Struktur und Stabilität verleiht.

Eine Rolle, die zu Noah Mbamba, mit dem Bayer 04 in intensiven Gesprächen steht, von seinem Profil her grundsätzlich passen würde. Aber auch eine Rolle, die der Teenager natürlich nicht aus dem Stand allumfassend auf gehobenen Bundesliganiveau ausfüllen könnte.