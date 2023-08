Bayer buhlt um Spätzünder Tella

Die Erstbesetzung in der Leverkusener Offensive ist hochkarätig besetzt. Doch dahinter fällt das Niveau zu schnell ab. Deswegen möchte Bayer 04 für diesen Mannschaftsteil nachlegen. Nathan Tella vom FC Southampton soll den Konkurrenzkampf im Angriff auf ein höheres Level heben und dem Sturm mehr Tempo verleihen.

Victor Boniface auf der Neun. Dahinter Amine Adli, Florian Wirtz und Jonas Hofmann - Bayers Angriffsquartett verspricht eine famose Mischung aus Spielstärke und Torgefahr. Doch schon beim Ligastart am Samstag gegen Leipzig verfügt Trainer Xabi Alonso aufgrund Adlis Sperre nicht mehr über vier gleichwertige Offensivkräfte auf diesem Niveau.

Angesichts der Dreifachbelastung und erst recht aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Vorsaison, als Ausfälle von Stammkräften nicht gut aufgefangen werden konnten, muss und möchte Bayer den Kader in diesem Bereich noch breiter aufstellen - und hat dafür mit Nathan Tella (25) vom FC Southampton einen überraschenden Kandidaten ausgemacht.

Tella ist ein Name, der quasi aus dem Nichts auftaucht. Seine sportliche Vita liest sich bis zu der vergangenen Saison eher bescheiden, ehe er als Leihgabe für den FC Burnley in der Championship mit 17 Treffern in insgesamt 39 Einsätzen der fünftbeste Torschütze in Englands zweithöchster Spielklasse war. Und dabei agierte der schnelle 25-Jährige meist auf einer der beiden Flügelpositionen, allerdings manchmal auch zentral hinter einer Spitze oder trotz seiner nur 1,73 Meter Größe als Mittelstürmer.

Tella entstammt der Nachwuchsakademie des FC Arsenal

Torgefährlichkeit, eine gewisse Vielseitigkeit und nach dem Abgang von Moussa Diaby (Aston Villa) besonders auch hohes Tempo sind klare Bestandteile des Profils, nach dem Bayer seine Verstärkung für die Offensive sucht. Somit käme Tella, der in der Nachwuchsakademie des FC Arsenal ausgebildet wurde, diese aber als 17-Jähriger Richtung Southampton verließ, für alle drei Positionen hinter Mittelstürmer Victor Boniface im 4-2-3-1 infrage.

Southampton dürfte zwischen 15 und 20 Millionen Euro aufrufen

Günstig wird der Profi, der in der Premier League mit nur einem Treffer in 33 Einsätzen seine Klasse noch nicht auf höchstem Niveau nachgewiesen hat, allerdings trotz seines Status als Spätzünder nicht werden. Southampton dürfte zwischen 15 und 20 Millionen Euro für den Rechtsfuß aufrufen. Doch da Bayer einen Akteur benötigt, der, wenn nicht sofort, zumindest zeitnah den Kader verstärken kann, wird der Klub sich in diesem Preissegment bewegen müssen.

Ob Bayer aber überhaupt den Zuschlag für den vielseitigen Offensivspieler erhält, bleibt abzuwarten. Sollen sich doch auch Klubs aus der Premier League mit Tella beschäftigen.