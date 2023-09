Bayer-Boss Xhaka vor dem Bayern-Spiel: "Wollen sehen, wo wir wirklich stehen"

Bayer 04 fährt am Freitag nächste Woche als Tabellenführer zum Spitzenspiel nach München. Nach dem 3:2-Sieg zum Auftakt gegen RB Leipzig die zweite große Standortbestimmung für den Werksklub. Mittelfeldspieler Granit Xhaka demonstriert vor dieser das neue Leverkusener Selbstverständnis.

Die Partie gegen Darmstadt 98 (5:1) war gerade erst seit ein paar Minuten abgepfiffen und schon rückte unvermeidlich das Spitzenspiel am nächsten Spieltag in den Fokus: Bayer 04 beim FC Bayern München. Der Erste gegen den Zweiten. Der bislang so überzeugende Werksklub gegen den amtierenden Meister und Rekordchampion.

Dieses Topspiel am Freitagabend (warum eigentlich am frühsten Termin zum Abschluss einer Länderspielperiode, in der beide Klubs den Großteil ihres Personals abstellen?) elektrisiert die Liga. Wie stark ist Bayer 04? Kann die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in dieser Saison ein echter Konkurrent für die Münchner werden? Fragen, die die Leverkusener Profis nächste Woche positiv beantworten möchten.

"Ganz großen Respekt vor den Bayern, aber keine Angst"

Granit Xhaka, Bayers neuer Leader, ist jemand, der die Dinge beim Namen nennt. Der 30-Jährige, im Sommer vom FC Arsenal gekommen, zeigt das Selbstbewusstsein, das sich die Werkself in der Vorbereitung und an den ersten drei Spieltagen erarbeitet hat. "Bayern München ist immer noch Bayern München. Ganz großen Respekt vor den Bayern, aber keine Angst", lautet seine Parole, "wir werden jetzt nicht nach München fahren und 90 Minuten verteidigen - ich hoffe es zumindest."

Der Schweizer Nationalspieler betont zwar die Münchner Klasse, aber genauso auch die eigene. "Dass die Bayern Qualitäten haben, darüber brauchen wir nicht reden. Mit Harry Kane haben sie einen bombastischen Stürmer geholt, der immer gefährlich sein kann. Ich möchte aber jetzt nicht viel über München reden. Wir müssen uns auf uns konzentrieren", sagt Xhaka. Die klare Botschaft: Wenn wir unser Spiel durchziehen, sind wir auch stark.

"Wir können befreit aufspielen"

Dieses Bewusstsein hat sich in diesem Sommer entwickelt und inzwischen sogar verfestigt. War doch die Spielanlage zu klar. Waren die Auftritte doch zu überzeugend, um wirkliche Zweifel aufkommen zu lassen. "Wir haben aus den ersten drei Spielen die neun Punkte wirklich auch souverän geholt. Jetzt fahren wir nach München und können befreit aufspielen, aber es ist nicht so, dass wir nichts zu verlieren haben, sondern wir wollen da punkten auch gegen so eine starke Mannschaft", erklärt der Mittelfeldspieler selbstbewusst, "um zu sehen, wo wir wirklich stehen."

Im Moment ist das ganz oben. Das Topspiel in München wird erste Aufschlüsse darüber geben, ob dieser Status einer von Dauer werden kann.