Bayer bindet Tapsoba bis 2028 - als Signal für Palacios, Frimpong und Tah?

In der gerade beendeten Transferperiode hat Geschäftsführer Simon Rolfes einen hochkarätigen Kader für Bayer 04 Leverkusen zusammengestellt. Jetzt ist der Geschäftsführer dabei, das vorhandene Personal langfristig zu binden. Innenverteidiger Edmond Tapsoba ist dabei der Erste.

Nach der Kaderplanung ist vor der Kaderplanung. So könnte der abgewandelte Leitsatz von Sepp Herberger für Fußballmanager lauten. Fakt ist jedenfalls, dass Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes auch nach dem Deadline Day am vergangenen Freitag nicht beschäftigungslos ist, auch wenn der 41-Järhige am Samstag erklärte, dass nun etwas ruhigere Tagen folgen würden.

In diesen hat Rolfes mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Fernando Carro allerdings eine weitere Weichenstellung vorgenommen: So hat Innenverteidiger Edmond Tapsoba seinen Vertrag bei Bayer 04 vorzeitig verlängert. Der 24-Jährige, dessen bisheriger Vertrag bis 2026 datiert war, bindet sich nun bis 2028.

Rolfes bewertet dies als "absolut zukunftsweisend für unsere Mannschaft und unseren Verein. Edmond ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen." Und der Geschäftsführer betont die Bedeutung von Tapsobas Bekenntnis: "Diese Vertragsverlängerung hat für uns eine Signalwirkung. Wir haben in Leverkusen ambitionierte Ziele, die wir mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wollen. Seine fußballerische Klasse in Verbindung mit seiner enormen Ruhe und Gelassenheit machen Edmond zu einem Top-Profi und Fixpunkt in unserem Kader."

Auch der neue Vertrag dürfte eine Ausstiegsklausel beinhalten

Für Bayer ist die Vertragsverlängerung ein Coup. Das neue Arbeitspapier macht zwar einen längeren Verbleib des umworbenen Abwehrspielers nicht zwingend wahrscheinlicher. Dürfte dieses doch wie sein alter Kontrakt eine Ausstiegsklausel im hohen zweistelligen Millionenbereich beinhalten. Doch das Signal, das von der Unterschrift des Nationalspielers von Burkina Faso ausgeht, ist eine starkes.

So könnte dieses bei den zwangsläufig anstehenden Verhandlungen mit Sechser Exequiel Palacios, Offensivverteidiger Jeremie Frimpong und Abwehrchef Jonathan Tah, die allesamt bis 2025 bei Bayer unter Vertrag stehen, dem Werksklub hilfreich sein. Mit dem Trio, allesamt Leistungsträger in der aktuellen Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, muss Bayer die Arbeitspapiere möglichst zeitnah ausweiten, um im Sommer 2024 nicht in eine ungünstige Verhandlungsposition zu kommen, wenn Interessenten für die drei Profis auf den Plan treten.

Tapsoba: "Sehr emotionale Bindung"

Mit dann nur noch einer Saison Restlaufzeit stünde Bayer unter Verkaufsdruck, weil man sonst den jeweiligen Spieler im Sommer 2025 ablösefrei verlieren würde. Dies möchten Rolfes und Carro genauso vermeiden wie einen Verkauf unter Marktwert im nächsten Sommer. Zeichen wie das von Tapsoba, dem dafür eine deutliche Gehaltserhöhung gewährt worden sein dürfte, können bei dem Vorhaben, auch das Trio längerfristig zu binden, hilfreich sein.

Das wäre in Bayers wie in Tapsobas Sinne. Nennt der 1,94 Meter große Abwehrhüne seine Entscheidung doch nicht nur "ein Bekenntnis zu einem Verein, zu dem ich seit meiner Ankunft im Januar 2020 eine sehr emotionale Bindung aufgebaut habe", sondern unterstreicht auch seine Ambitionen: "Das Umfeld in Leverkusen ist ein besonderes für mich", betont der Rechtsfuß. "Die Fans unterstützen die Mannschaft fantastisch, unser Kader wird von Jahr zu Jahr besser, und ich bin absolut davon überzeugt, dass ich bei Bayer 04 die besten Bedingungen für eine erfolgreiche Zukunft habe." Sollten Tah, Frimpong und Palacios seinem Vorbild folgen, wären alle Leistungsträger mindestens bis 2026 an den Werksklub gebunden.