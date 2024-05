Bayer-Bezwinger Bergamo: Die Atalanta-Helden in FC 24

Mittelfeld: Teun Koopmeiners - 82 GES - 84 POT

Kein Atalanta-Profi hat in FC 24 eine höhere Gesamtbewertung als Teun Koopmeiners. Der Niederländer ist in den vorläufigen EM-Kader der Elftal berufen worden - er wird im Sommer also vielleicht auch in Deutschland zu sehen sein. kicker eSport/EA SPORTS