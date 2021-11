Bayer bangt erneut um Alario

Im "Endspiel" um den Gruppensieg muss Leverkusens Trainer Gerado Seoane womöglich ohne seine beiden Top-Mittelstürmer auskommen. Nach Patrick Schick (Bänderriss im Sprunggelenk) droht nun auch Lucas Alario auszufallen.

Es wird ein Wettlauf gegen die Uhr. Im besten Fall. Am Mittwochvormittag jedenfalls fehlte Lucas Alario beim Abschlusstraining vor dem Europa-League-Spiel der Werkself am Donnerstag gegen Betis Sevilla und droht damit am Donnerstag auszufallen.

Den Argentinier plagen muskuläre Probleme im Wadenbereich, die ihre Ursachen in den immer wieder auftretenden Knieproblemen des Strafraumstürmers haben. Am Dienstag hatte man bei Bayer aber die Hoffnung auf einen Einsatz des Nationalspielers gegen Betis Sevilla noch nicht aufgegeben. Eventuell, so hofft man, wird der Nationalspieler noch auf den letzten Drücker einsatzbereit.

Für Bayer wäre Alarios Ausfall ein harter Schlag. Ein gleichwertiger Ersatz fürs Sturmzentrum steht Gerardo Seoane ohne die beiden Nationalspieler nicht zur Verfügung, so dass er wie vor einer Woche bei der 1:2-Niederlage gegen den KSC mit Paulinho oder Amine Adli eine falsche Neun an Stelle des Mittelstürmers Alario nominieren müsste.

Bravo in der Europa League nicht spielberechtigt

Denn der 16-jährige U-19-Mittelstürmer Iker Bravo, der gegen den KSC als Joker zum Einsatz kam, ist in der Europa League nicht spielberechtigt. So stünde einzig der 18-jährige Emrehan Gedikli als gelernter Mittelstürmer zur Verfügung, allerdings gilt dieser nicht als möglicher Kandidat für die Anfangsformation.

Am Samstag beim 0:2 gegen Wolfsburg hatte der 29-Jährige über 90 Minuten durchgehalten. Jetzt muss Seoane, abhängig von den Einschätzungen der Physios, abwägen, ob er Alarios Einsatz gegen Betis riskiert oder lieber darauf setzt, dass dieser am Sonntag bei Hertha BSC dabei sein kann.

Nach Schick, Karim Bellarabi (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Charles Aranguiz (Muskelsehnenverletzung in der Wade), Julian Baumgartlinger (Reha nach Knie-Operation), Timothy Fosu-Mensah (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), und Mitchel Bakker (Knochenödem im Sprunggelenk) wäre Alario der nächste Ausfall eines potenziellen Startelfspielers.