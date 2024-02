Bayer auf der Ostalb: "Unkaputtbar" oder Stolpern nach der Festwoche?

Oft ereilt Bayern-Bezwinger im nächsten Spiel die Ernüchterung. Vor diesem Effekt fürchten sie sich bei Bayer 04 vor dem Gastspiel in Heidenheim nicht. Der Gegner aber nötigt Trainer Xabi Alonso großen Respekt ab.

Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel hatte Xabi Alonso nicht nur die Glückwünsche, sondern auch das Buch "Unkaputtbar" von Frank Schmidt entgegengenommen, in dem der Heidenheimer Trainer, der dienstälteste der Bundesliga, Einblicke in die Welt des Profifußballs gewährt. Und so war es vor dem Leverkusener Rückspiel beim Aufsteiger fast zwingend, dass nach der Rezension von Seiten des Basken gefragt wurde.

"Ich habe ein bisschen gelesen, nicht alles", erzählte Xabi Alonso, der auch zur eigenen Sprachschulung deutsche Pressetexte studiert, "aber ich war neugierig auf seine Geschichte über viele Jahre in der gleichen Rolle. Das ist nicht normal. Ich habe große Bewunderung für ihn. Ein Topp-Mensch und ein Topp-topp-Coach."

Ein Grund mehr für den Spanier und seine Profis, die Partie mit größter Demut anzugehen. Weiß er doch um die Qualitäten des Aufsteigers, der sich auf Rang neun weit abseits der Abstiegsregion bewegt. "Wir bereiten uns immer mit großem Respekt vor. Den verdienen sie auch, für die Position, die sie in der Tabelle einnehmen", stellt Xabi Alonso grundsätzlich fest.

Dem früheren Weltklassespieler ist bewusst, wie schwierig die Aufgabe werden kann. "Am Samstag in Bremen haben sie sehr gut gespielt mit ihrer Art und Weise: topp bei Standards, topp bei Kontern, topp beim Teamspirit, der ist für alle Mannschaften sehr wichtig", betont Xabi Alonso, "wir brauchen den, um gut zu spielen, und um bereit zu sein, gegen einen guten Gegner."

Klar ist: Heidenheim hat keine bunte Palette herausstechender Fähigkeiten, aber eben diese zwei, drei von Xabi Alonso genannten Elemente, die sie auf hohem Niveau beherrschen. Diese gilt es durch eine konsequente Kollektivleistung einzudämmen: Mit energischem Anlaufen, um gezielte lange Pässe der Heidenheimer zu erschweren. Durch ein extrem kompaktes Auftreten, um bei Ballverlusten keine Räume für Konter anzubieten. Durch einen dominanten Auftritt und konsequentes Gegenpressing, um in eigener Tornähe nicht zu viele komplizierte Zweikämpfe führen zu müssen, die zu gefährlichen Standards führen können.

Leistungsabfall bei Bayern-Bezwingern

Denn natürlich möchte Bayer 04 den Schub des 3:0-Erfolges gegen die Münchner am vergangenen Samstag nutzen und das auf fünf Punkte gewachsene Polster nicht gleich wieder zu großen Teilen einbüßen. Zeigte doch die jüngere Bundesliga-Historie, dass zuletzt die Klubs, die den Rekordmeister besiegten, ihr darauffolgendes Spiel meist in den Sand setzten. Zwischen Dezember 2019 und Februar 2022 konnte sogar kein einziges Team, das gegen Bayern gewann, das folgende Spiel für sich entscheiden. Der Rausch des Sieges benebelte offenbar die Sinne der Bayern-Bezwinger.

Doch so groß nicht nur bei Xabi Alonso der Respekt vor dem FCH ist, so sicher ist man sich im Klub, dass bei den Bayer-Profis nach der Festwoche mit dem Sieg im Liga-Gipfel und dem vorangegangenen 3:2-Erfolg im Viertelfinale des DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart nun kein solches Nachlassen im Liga-Alltag folgen wird.

Auch Xabi Alonso sieht dies so. "Wir hatten genug Zeit, fast eine ganze Woche, um nicht über die letzte Woche zu sprechen, sondern über diese Woche und uns auf das Spiel vorzubereiten", erklärt er und betont: "Das ist unsere Idee während der ganzen Saison, und diese Woche ist sie die gleiche."

Den Blick weit voraus haben sie bei Bayer abgeschafft. Unter Xabi Alonso denkt der Werksklub, was den Spielplan betrifft, bestenfalls in Phasen. In der Hinrunde waren dies beispielsweise von Länderspielpause zu Länderspielpause definiert.

"Wir wissen, dass jedes Spiel sehr wichtig ist. Wir haben noch 13 Bundesligaspiele. Das Ziel ist es, Spiel für Spiel zu gehen. Wir haben über den nächsten Block und das Ziel dafür gesprochen. Das ist klar. Und wir denken nur daran", versichert der 42-Jährige.

Während sich der Baske über die Dauer des Blocks sowie das intern verabredete Ziel ausschweigt, benennt er die Voraussetzungen für weitere Erfolgserlebnisse klar beim Namen. "Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft die Haltung und das Niveau behält und den gleichen Stil." Am Samstag auf der Ostalb in Heidenheim werden genau diese Dinge im Spiel gegen die Mannschaft von Frank Schmidt abgefragt. Dann muss sich Bayer ganz gemäß dessen Buch-Titels präsentieren: "Unkaputtbar".