Bayer 04: Turnaround oder heißer Herbst?

Nach zuletzt nur zwei Punkten aus vier Ligaspielen möchte Bayer 04 am Samstag gegen den VfL Bochum zurück in die Spur finden. Die Partie gegen den Aufsteiger wird zum Schlüsselspiel. Sportdirektor Simon Rolfes fordert einen Zwischenspurt bis Weihnachten.

Der Blickwinkel ist ein optimistischer. Grundsätzlich. Dennoch ist auch Simon Rolfes bewusst, dass am Samstag der erste Dreier für Bayer 04 nach vier sieglosen Meisterschaftsspielen her muss, um eine echte Trendwende zu schaffen.

Die beiden jüngsten Glücksmomente in der Europa League und der Liga reichen dafür nicht aus. Zumal Letzterer allein dem späten Leverkusener 1:1 bei Hertha BSC und weniger der eigenen Leistung entsprang. Dennoch dienen sie Bayer und Rolfes als Mutmacher.

Rolfes: "Wir wollen richtig Fahrt aufnehmen"

"Mit dem 4:0 gegen Sevilla und dem Last-Minute-Ausgleich in Berlin haben wir wieder so ein bisschen in Richtung Spur gefunden. Jetzt kommen einige Spieler zurück und wir wollen richtig Fahrt aufnehmen", kündigt der Sportdirektor an, "da ist das Spiel am Samstag gegen Bochum sehr wichtig."

Der Werksklub möchte wieder in einen Flow wie in den ersten Saisonwochen kommen. Dabei kommt die Partie gegen den Aufsteiger durchaus eine gewisse Bedeutung als Schlüsselspiel zu. Mit einem Sieg und der in der nächsten Woche erwarteten Rückkehr mehrerer fester Größen wie Torjäger Patrik Schick und Stratege Charles Aranguiz oder auch Edel-Joker Lucas Alario wäre ein Sieg gegen den VfL ein symbolischer Startschuss.

Turnaround oder heißer Herbst? - Am Samstag werden die Weichen gestellt

Allerdings: Bei einer erneuten Enttäuschung droht Bayer mit dem dann folgenden Ligaspiel in Leipzig, dass das Tief von zuletzt nur zwei Punkten aus vier Spielen zu einer Krise mutiert. Turnaround oder heißer Herbst? Am Samstag werden die Weichen gestellt.

Rolfes gibt sich dennoch gelassen: "Schlüsselspiele wird es noch ein paar in dieser Saison geben. Wir müssen aus der Länderspielpause gut rauskommen. Ich hoffe, wir sind körperlich und auch mental gut da. Wir wollen den Schwung aus dem Sevilla-Spiel mitnehmen und bis Weinachten richtig Gas geben."

Auch wenn gegen Bochum wohl nur Zehner Florian Wirtz und eventuell Rechtsaußen Karim Bellarabi von den zuletzt acht Verletzten in die Startelf zurückkehren dürften, beurteilt Rolfes die Personallage eher positiv. "Die Optionen werden jetzt schon größer sein als in Berlin. Das tut der Mannschaft gut", hofft er. In der Partie bei Hertha BSC musste Trainer Gerardo Seoane in der Schlussphase mit Iker Bravo und Zidan Sertdemir zwei 16-Jährige bringen, weil er sonst keine Alternativen mehr fürs Feld besaß.

Einzig im Sturmzentrum sieht Rolfes noch ein Problem

Einzig im Sturmzentrum sieht Rolfes ein Problem durch die Ausfälle von Schick und Alario. Dies zeigt sich auch darin, dass man bei Bayer weiterhin hofft, dass zumindest einer der beiden Angreifer als Kurzzeit-Joker gegen Bochum bereitstehen könnte. Auch wenn Alario und Schick, die seit zweieinhalb bzw. dreieinhalb Wochen fehlen, am Mittwoch noch weit von einer Teilnahme am Mannschaftstraining entfernt waren.

Obwohl Bayer gegen den VfL ohne gestandenen Mittelstürmer in der Startelf auskommen muss, sieht Rolfes darin zwar ein Handicap, aber kein K.-o.-Kriterium. "Gegen Betis haben wir es auch schon ohne Patrik und Lucas gut gemacht", argumentiert er, gibt aber zu, dass er die Rückkehr der beiden Knipser herbeisehnt: "Trotzdem hoffen wir, dass beide schnell wieder einsatzfähig sind. Das bringt dann wieder eine andere Dimension in unser Spiel."