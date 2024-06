Bayer 04 gibt Ersatztorwart Pentz endgültig an Bröndby ab

Im Spätsommer 2023 verlieh Bayer 04 Leverkusen seinen Ersatztorwart Patrick Pentz nach Dänemark - ein Deal, der sich für alle Seiten auszahlte. Daher kam am Montag die Bekanntgabe des festen Transfers nicht überraschend.

Bröndby IF verkündete am Montagmorgen, Patrick Pentz fest von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet und mit einem Langfristvertrag bis Sommer 2028 ausgestattet zu haben.

"Patrick Pentz hat maßgeblichen Anteil an unseren guten Ergebnissen in der abgelaufenen Saison - und mit seiner positiven und professionellen Einstellung sowohl bei Fans als auch Mitspielern viele Herzen gewonnen", sagt Klubdirektor Carsten V. Jensen.

"Bester Torwart der Superliga"

Man wolle "jede Saison an der Spitze des dänischen Fußballs mitspielen", dieser Deal unterstreiche dieses Ziel: "Seine Leistungen in der letzten Saison sprechen für sich, da hat er ein wirklich hohes Niveau gezeigt und war in meinen Augen der beste Torwart der Superliga", sagte Jensen.

Während Pentz' vorheriger Klub Bayer 04 Leverkusen bekanntlich mit dem Keeper-Duo Hradecky/Kovar das Double gewann, avancierte Pentz bei Bröndby zur Stammkraft, zog im Meisterschaftskampf nur knapp gegen den FC Kopenhagen den Kürzeren. Zuvor war er in den knapp sieben Monaten zwischen Januar und August 2023 ohne Pflichtspieleinsatz für die Werkself geblieben, für die er noch einen Vertrag bis 2025 besessen hatte.

Nun steht der 27-Jährige im endgültigen EM-Kader Österreichs - aller Voraussicht nach als Nummer 1 vor Heinz Lindner, der gegen die Schweiz ein paar Einsatzminuten erhielt, und Niklas Hedl.

"Patrick hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich und bei Bröndby letztlich genau das bekommen, was er sich erhofft hatte: viel Spielzeit und einen EM-Kaderplatz in der österreichischen Nationalmannschaft", sagte der Bayer-04-Geschäftsführer Sport, Simon Rolfes zum festen Transfer.