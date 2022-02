Bautzen zieht mit Krieschow gleich - Erfurt bläst zur Aufholjagd

Budissa Bautzen und VfB Krieschow heißen die aktuellen Tabellenführer in der Oberliga NOFV-Süd. Rot-Weiß Erfurt darf wieder mitmischen und siegte klar in Leipzig. Im Keller ist Arnstadt die Rote Laterne los.

Oberliga NOFV-Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das erste Punktspiel seit über drei Monaten verlief für Rot-Weiß Erfurt erfolgreich: Beim FC International Leipzig setzten sich RWE verdient mit 3:0 durch und springt in der nach wie vor recht schiefen Tabelle auf Rang fünf. Die Erfurter, im Herbst noch durch die Pandemie ausgebremst, gingen in der Anfangsphase durch Winter-Neuzugang Kerasidis, der nach einer missglückten Befreiung im Strafraum an den Ball kam, mit 1:0 in Front. Im Anschluss verpasste der Favorit aber klarere Verhältnisse. Nach Wiederanpfiff sorgte dann Mergel im Nachsetzen für das beruhigende 2:0, Leipzig verpasste bei einem Pfostenschuss, nochmals Spannung in die Partie zu bekommen. Den Schlusspunkt per Heber setzte der kurz zuvor eingewechselte Alvarez mit seinem ersten Saisontor zum 3:0.

Drei Punkte Abstand haben die Erfurter damit auf die Tabellenspitze - allerdings auch drei Partien weniger absolviert als Primus VfB Krieschow. Der musste sich am Ende eines kampfbetonten Spiels mit einem 1:1 bei Einheit Rudolstadt begnügen, konnte sich damit aber vorerst vom spielfreien VFC Plauen (die Partie gegen Wernigerode wurde coronabedingt abgesagt) absetzen. Riemers frühe Führung für die Eintracht per Kopf konnte Pauling per Abstauber nach rund einer halben Stunde nur mehr egalisieren. Zu mehr reichte es für den geschwächten VfB, bei dem weder Goalgetter Hebler noch Ex-Profi Rangelov im Aufgebot standen, trotz langer Überzahl (Rudolstadts Bahner sah in Minute 67 nach Foul die Rote Karte) nicht. Vielmehr hatte der Primus Glück, vergab die Eintracht weit in der Nachspielzeit bei einer dicken Chance noch den Siegtreffer. "Der von uns anvisierte Sieg war drin. Aber gerade in einem so engen Spiel, wo es auch auf Einzelaktionen ankommt, machte sich das Fehlen der Unterschiedsspieler Mitko Rangelov und Andy Hebler bemerkbar", so VfB-Coach Toni Lempke. Der VfB Krieschow ist also vorerst wieder an die Tabellenspitze gerückt, hat aber die Topfavoriten Rot-Weiß Erfurt und VFC Plauen im Nacken, die jeweils drei Spiele weniger ausgetragen haben.

Punktgleich mit Krieschow steht Budissa Bautzen an der Spitze: Im einzigen Sonntagsspiel gewann der FSV mit 4:1 bei Kellerkind Wacker Nordhausen. Schon zur Halbzeit war es eine klare Sache für die Budissen, Hagemann leitete den Sieg mit einem Doppelpack ein. Schröders Distanztreffer zum 3:0 noch vor der Pause war dann schon gleichbedeutend mit der Entscheidung. Gleich nach Wiederanpfiff legte Hentsch dann auch noch das 4:0 nach. Die Heimelf konnte nur mehr durch einen Foulelfmeter kosmetisch tätig werden.

Einen überraschenden Dämpfer musste die Union Sandersdorf hinnehmen, die bei Kellerkind SV Arnstadt trotz früher Führung noch mit 1:2 verlor und damit aus den Top-5 rutschte. Es war erst der dritte Saisonsieg für kämpferisch überzeugende Arnstädter, die die Rote Laterne, die sie nach dem Rückzug des FC Merseburg im Besitz hatten, an Martinroda abgeben und auf Rang 17 klettern konnten. Den entscheidenden Treffer besorgte dabei Scheuring rund zehn Minuten vor dem Ende mit einem Abstauber. So wichtige wie umkämpfte Siege im Keller gab es auch für Blau-Weiß Zorbau (Kapitän Löser erzielte den umjubelten aber auch schmeichelhaften 1:0-Last-Minute-Treffer beim FC An der Fahner Höhe) sowie Oberlausitz Neugersdorf (3:2 gegen Martinroda). Beide Teams konnten damit die Abstiegszone verlassen.