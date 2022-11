Baustelle im Gästeblock: 1. FC Bocholt muss zweimal nach Oberhausen ausweichen

Weil in der heimischen Gigaset Arena der Gästebereich umgebaut wird, muss der 1. FC Bocholt zum Jahresausklang gegen Preußen Münster und Fortuna Köln nach Oberhausen ausweichen. Nicht das erste Nebengeräusch rund um das Spiel gegen die Kölner.

Die beiden Samstage 10. und 17. Dezember könnte man getrost als einen der Gründe aufführen, warum Mannschaften von der Ober- in die Regionalliga aufsteigen wollen. Der Spielplan sah für den 1. FC Bocholt Heimpartien gegen Preußen Münster und Fortuna Köln vor.

Doch aus dem Segen solcher namhafter Gegner ist im Fall der Bocholter ein Fluch geworden: Da sowohl Münster als auch Fortuna Köln eine nennenswerte Anzahl an Fans mitbringen würden, am heimischen Hünting aber gerade der Gästebereich umgebaut wird, können beide Spiele aus Sicherheitsgründen nicht in der Gigaset Arena gespielt werden.

Die Lösung lautet daher zweimal: Stadion Niederrhein im rund 50 Kilometer entfernten Oberhausen. Nach Auskunft des FCB habe sich der Verein bemüht, mit Fortuna Köln das Heimrecht zu tauschen, doch das wurde angeblich von den Verantwortlichen der Domstädter abgelehnt. Gegen Münster kam ein Heimrechttausch indes nicht in Frage, da am 5. August bereits im Preußenstadion gespielt wurde, während das Aufeinandertreffen mit der Fortuna eine Nachholpartie vom 8. Spieltag ist. Die damalige Absage hatte hohe Wellen geschlagen, jetzt kommt ein weiteres Nebengeräusch hinzu, ehe am 17. Dezember in Oberhausen angepfiffen werden wird.