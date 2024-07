Baur und Paderborn: Es geht ums Wachsen

In der vergangenen Saison hat Mika Baur noch für die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga gespielt, jetzt will er beim SC Paderborn durchstarten. Über ein riesiges Talent, das mit seinem neuen Verein vor allem eines gemeinsam hat.

Zuletzt noch im Trikot des SC Freiburg: Mika Baur will in Paderborn durchstarten. IMAGO/pmk

Mika Baur kennt das alles von zu Hause, die Natur, die Ruhe, die Idylle. Der 20-Jährige ist in Salem aufgewachsen, einem staatlich anerkannten Erholungsort im Bodenseekreis - und jetzt, da er kürzlich vom SC Freiburg II zum SC Paderborn gewechselt ist, weilt er mit seinem neuen Klub in Österreich am Walchsee.

Das Sommertrainingslager hat den Zweitligisten in die Alpenrepublik geführt. Ein Ziel, das in Baurs Augen, wie er in einem Interview mit Vereinskanälen sagt, "eine gute Möglichkeit" ist, "um uns untereinander noch besser kennenzulernen und zu einer Einheit zusammen zu wachsen". Wenn die Saison am ersten August-Wochenende mit einer Partie bei Hertha BSC beginnt, am Schauplatz des EM-Endspiels an diesem Sonntag, dann will Paderborn gerüstet sein.

Zeitweise im Dunstkreis der Aufstiegsplätze

In der vergangenen Saison hielten sich die Ostwestfalen zeitweise im Dunstkreis der Aufstiegsplätze auf. Beispielsweise nach dem 25. Spieltag waren es nur zwei Punkte, die die Paderborner vom Aufstiegsrelegationsrang trennten, doch am Ende kamen sie als Siebter über die Ziellinie.

Nun geht es für den Verein in der neuen Saison um dasselbe wie für Baur: zu wachsen - oder um es mit einer Fußballer-Plattitüde zu sagen: den nächsten Schritt zu machen. Baur bringt die Erfahrung von 61 Drittliga-Spielen mit, ist beim SC Freiburg aber ohne Bundesliga-Einsatz geblieben. Jetzt will der Flügelspieler höher hinaus.

Baur freut sich auf die Duelle mit Schalke, Köln und dem HSV

"In der kommenden Saison spielen große Traditionsklubs in der 2. Bundesliga. Mit dem Hamburger SV, dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln sind absolute Hochkaräter dabei, die eigentlich in die Bundesliga gehören", sagt Baur, "ich freue mich auf die Spiele gegen diese Teams, denn ich möchte mich immer mit den Besten messen."

Vor seiner Freiburger Zeit hat Baur zwei Jahre im Nachwuchs des VfB Stuttgart verbracht, jetzt hat es ihn aus dem Südwesten Deutschlands nach Ostwestfalen gezogen. Ein Tapetenwechsel, dem nun auch in fußballerischer Hinsicht weitere Schritte folgen sollen. Mika Baur will mehr - ebenso wie der SC Paderborn.