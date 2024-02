Baunatal-Trainer Nebe träumt vom Aufstieg: "Bei jedem schlägt das Herz bisschen höher"

Seit mehr als 13 Jahren trainiert er den KSV Baunatal: Tobias Nebe (42) blickt auf eines der erfolgreichsten Halbjahre seiner langen Amtszeit zurück. Im kicker-Interview spricht er über Platz eins, das spezielle Spiel direkt nach der Winterpause und seine Zukunft im Parkstadion.

Etwas unverhofft hat der KSV Baunatal die Tabellenführung in der Hessenliga erobert - und das in der Winterpause. Durch die Strafe für Konkurrent Friedberg starten die Nordhessen mit drei Punkten Vorsprung und träumen vom Regionalliga-Aufstieg. Schon 2013/14 und 2014/15 spielte der KSV in der vierthöchsten deutschen Liga. Damals wie heute Trainer der Nordhessen: Tobias Nebe.

Herr Nebe, der KSV Baunatal ist als Zweiter in die Winterpause gegangen und - dank des im Januar bekannt gewordenen Punktabzugs für Türk Gücü Friedberg - nun plötzlich Tabellenführer. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen?

Tabellenführer der Hessenliga zu sein, ist etwas Besonderes. Das ist ein tolles Gefühl. Wir haben diesen Punktabzug natürlich dankend angenommen. Wenn ich aktuell auf die Tabelle schaue, fühlt sich das unheimlich gut an.

Der Auftakt nach der Winterpause führt Sie am 24. Februar direkt nach Friedberg. Erwarten Sie ein besonders brisantes Spiel?

Es wäre ohnehin ein sehr interessantes Spiel gewesen. Ohne den Abzug wären Friedberg und wir punktgleich. Wenn ich an das Spiel denke, bekomme ich Gänsehaut - ich freue mich schon die ganze Vorbereitung darauf. Obwohl ich kein großer Fan der Wintervorbereitung bin: Es ist kalt, es ist dunkel, man muss ständig improvisieren. Aber so ein Spiel hält die Motivation hoch.

Wir haben auch weniger erfolgreiche Jahre hinter uns, in denen ich es voll und ganz verstanden hätte, wenn man mich in Frage gestellt hätte. Cheftrainer Tobias Nebe (42) hatte auch schon schwächere Phasen in Baunatal

Der KSV klopft an das Tor zur Regionalliga. Welche Faktoren waren ausschlaggebend für die bislang so erfolgreiche Saison?

Wir funktionieren als Team unheimlich gut. Jeder ist dazu bereit, alles für den anderen zu geben, sich aufzuopfern. Keiner unserer Spieler nimmt sich zu wichtig. Diese Mentalität unterscheidet uns von vielen anderen Mannschaften. Wir waren in der vergangenen Saison schon auf einem guten Weg. Dieses Jahr ist das Team noch besser zusammengewachsen, es passt auch vom Alter her sehr gut zusammen. Wir haben eine gute Hierarchie.

In den Saisons 2013/14 und 2014/15 war Baunatal schon Bestandteil der Regionalliga Südwest. Wird der KSV die Lizenz wieder beantragen?

Ja. Ich gehe davon aus: Wenn wir es sportlich schaffen, würden wir auch diesen Schritt gehen. Ich erinnere mich sehr gern an diese Zeit - es waren ja leider nur zwei Regionalliga-Jahre. Wir mussten in jedem Spiel ans Limit gehen oder weiter. Jeder Spieler konnte aus diesen Jahren unheimlich viel mitnehmen, auch ich als Trainer. Bei jedem von uns schlägt das Herz ein bisschen höher, wenn er daran denkt.

Sie absolvieren mittlerweile Ihre vierzehnte Saison als KSV-Trainer. Was hat sich in Baunatal seitdem verändert?

Natürlich hat sich der eine oder andere Spieler verändert (lacht). Im Laufe der Zeit musste das auch sein. Wobei: Mit Daniel Borgardt arbeite ich nun seit mehr als zehn Jahren zusammen - das ist nicht selbstverständlich. Bei uns ist mit Ausnahme von Abteilungsleiter German Jaeschke der komplette Vorstand neu. Was geblieben ist, ist das familiäre Umfeld und das extreme Vertrauen. Das spüre ich. Ich darf Fehler machen, ich werde nicht hinterfragt - das tut gut. Wir haben auch weniger erfolgreiche Jahre hinter uns, in denen ich es voll und ganz verstanden hätte, wenn man mich in Frage gestellt hätte. Aber solche zermürbenden Trainerdiskussionen gab es nicht.

Wir sind bereit für den Auftakt. Cheftrainer Tobias Nebe (42) sieht sein Team gut gerüstet

Wie sieht Ihre Zukunftsplanung aus?

Kurzfristig würde ich mich freuen, wenn wir an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen können und das Maximale herausholen. Zur nächsten Saison: Ich bin nach wie vor hungrig und habe extreme Lust, mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten - auch noch eine weitere Spielzeit. Das sind aber Themen, die ich in Ruhe mit der Sportlichen Leitung und auch mit meiner Familie besprechen muss. Im März, April werden wir uns zusammensetzen.

In einem Testspiel musste sich Ihre Elf dem klassenhöheren Nachbarn Kassel kürzlich nur knapp geschlagen geben (2:3). Welche Erkenntnisse konnten sie gewinnen?

Ich war sehr zufrieden. Gerade defensiv haben wir uns gut zurechtgefunden, hatten einen guten Zugriff. Nach dem Spiel würde ich sagen: Wir sind bereit für den Auftakt.

Kommt es in der neuen Spielzeit wieder zum Derby zwischen dem KSV Baunatal und dem KSV Hessen - diesmal im Rahmen eines Punktspiels?

Ich würde mich riesig darüber freuen - und das Umfeld in Nordhessen sicher auch. Wir werden alles dafür tun.