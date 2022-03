Baumgarts Sorgen werden größer: Auch Skhiri fällt aus

Selbstbewusst geht der 1. FC Köln in das Heimspiel am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ins Heimspiel gegen Dortmund. Personell hat Coach Steffen Baumgart allerdings nicht nur eine Sorgenfalte.

"Bisher sind wir größtenteils verschont geblieben, die Woche ist jetzt einiges dazugekommen", sagte Baumgart zu Beginn der Pressekonferenz am Freitag. Jonas Hector (krank), Florian Kainz (krank), Dejan Ljubicic (Unwohlsein), Tim Lemperle (krank) und Marvin Obuz (Magen-Darm-Infekt) fallen aus. Kingsley Schindler ist aus persönlichen Gründen nicht dabei.

Und nun hat es im Training kurz vor der Pressekonferenz auch noch mit Ellyes Skhiri einen der wichtigsten Spieler der Kölner erwischt. "Bei ihm müssen wir noch schauen, es gibt den Verdacht auf einen Faserriss", berichtete Baumgart, der versicherte: "Die anderen Jungs, die da sind, sind alle gut drauf. Wir werden einen Kader zusammenkriegen und wollen keine Ausreden suchen."

Genau so trat der Coach im Laufe der Pressekonferenz auch auf. Baumgart machte klar: "Wir können auf Augenhöhe agieren, gehen nicht in das Spiel, um irgendwelche Favoritenrollen zu verteilen. Wir spielen zu Hause und wollen das Spiel gewinnen." Dabei sollen auch die Zuschauer sorgen, denn Köln darf gegen Dortmund vor 50.000 spielen. "Wir haben volles Haus und wollen unser Spiel machen, mutig nach vorne spielen. Wir wollen eine gute Leistung zeigen und freuen uns auf die 50.000 Zuschauer", so der Coach.

"Spielen sehr gute Runde": Baumgart lobt den BVB

Mit 39 Punkten stehen die Kölner aktuell auf dem siebten Platz, haben fünf Zähler Rückstand auf die Ränge vier bis sechs. Der 1:0-Derbysieg in Leverkusen gab zuletzt weiteren Rückenwind. "Wir sind in einer sehr guten Ausgangsposition, die wir uns geschaffen haben für die letzten acht Spiele. Die gilt es nun weiter auszubauen", forderte Baumgart.

Mit Dortmund kommt allerdings ein echter Brocken auf die Rheinländer zu. Der BVB gewann zuletzt zweimal in Folge und hat den Rückstand auf die Bayern bis auf vier Punkte verkürzt. "Ich finde sowieso, Dortmund spielt besser, als das, was permanent über sie geschrieben wird", so Baumgart. "Teilweise stehen da Sachen, bei denen ich denke, dass ich keine Ahnung habe. Oder die jeweilige Bewertung ist falsch. Dortmund ist die zweitbeste Rückrundenmannschaft, da ist schon viel Qualität. Auch mit welchen Widrigkeiten sie zuletzt zu kämpfen haben. Also der BVB spielt schon eine sehr gute Runde."

Aber eine gute Runde spielt Köln auch, der FC ist nur fünf Punkte von Europa weg. Die Fans träumen natürlich - und würden diese Träume nach einem Sieg gegen den BVB sicher intensivieren.