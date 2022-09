Baumgarts Schimpftirade: "Lächerlich, das geht mir auf die Eier, dann können sie mich am …"

Der 1. FC Köln hat gegen Union Berlin die erste Saisonniederlage in der Liga einstecken müssen - und die war verdient. Das gab auch Trainer Steffen Baumgart zu, der sich aber über die Schiedsrichter und eine allgemeine Entwicklung im Fußball bitter beklagte.

Nach dem 0:1 gegen Union trat Baumgart sichtlich angesäuert vors DAZN-Mikro und verschaffte seinem Ärger auch alsbald Luft. Ein Teil seiner Kritik betraf das Schiedsrichter-Gespann um Benjamin Cortus, ein anderer Teil den Fußball und die Schiedsrichter im Allgemeinen.

Mit Blick auf das Spiel beklagte er den unberechtigten Handelfmeter aus der 8. Spielminute und die draus resultierende Gelbe Karte. "Der Junge ist mit dem Rücken zum Ball und kriegt diesen an den Oberarm", fasste der 50-Jährige die Szene zusammen und wies darauf hin, dass diese Situation letztlich die Gelb-Rote Karte für Luca Kilian bewirkt habe.

Für Baumgart war das kein strafbares Handspiel, da die Regel "schon auch eine gewisse Absicht" erfordert. "Das wird dann Verarsche. Da muss man mir auch nichts erklären, das ist dann einfach lächerlich - und die Gelbe Karte ist auch lächerlich."

Berlins Fischer bittet um mehr Verständnis

Berlins Trainer Urs Fischer zeigte sich diesbezüglich diplomatischer. Der Schweizer wies darauf hin, dass es "für die Schiedsrichter unheimlich schwer" sei, eine Entscheidung zu treffen und dass man die "Handregel überdenken und für mehr Klarheit sorgen" sollte. Außerdem bat Fischer um mehr Verständnis für die Unparteiischen und betonte, dass "es wichtig ist, dass wir nicht nach jedem Spieltag über die Entscheidungen der Schiedsrichter diskutieren. Das hilft ihnen dann auch nicht. Ohne sie wird Fußball nicht funktionieren."

Die These, dass Fußball ohne Schiedsrichter nicht funktionieren würde, dürfte Baumgart sicher auch unterstreichen, nicht aber, dass man die Referees nicht kritisieren solle. Das tat der der Kölner Coach dann auch ausführlich. Ein Problem habe er insbesondere mit der Bewertung der Arbeit gegen den Ball respektive gegen den Mann, wie er sagte.

"Ich wusste gar nicht, dass du zuerst in den Mann springst und dann gegen den Ball arbeitest. Das ist heutzutage gang und gäbe, dass die Leute einfach mal in den Mann springen und den Ball gar nicht kriegen wollen - und das wird einfach nicht gepfiffen. Das geht mir auf die Eier."

In Deutschland geht es gar nicht mehr um den Kampf um den Ball. Steffen Baumgart

Dies sei eine Entwicklung, die ihm schon länger negativ aufgefallen sei, denn "in Deutschland geht es gar nicht mehr um den Kampf um den Ball. Kein Stürmer springt mehr hoch, sie springen nur noch in die Verteidiger hinein - und es wird nicht mehr geahndet. Irgendwann habe ich die Schnauze voll davon."

Kampf um den Ball oder Kampf gegen den Mann? Luca Kilian im Duell mit Berlins Jordan Siebatcheau (re.) IMAGO/Laci Perenyi

Er selbst sei "früher als Stürmer in den Ball gesprungen und der Innenverteidiger auch. Mittlerweile springt jeder nur noch in den Mann, es wird untergraben, die Leute fliegen durch die Gegend, kein Schiedsrichter ahndet es mehr und jeder erklärt mir, dass es ein Zweikampf ist. Das ist kein Zweikampf. Es steht nirgendwo, dass du einfach erst den Mann bearbeitest, sondern es steht immer "Kampf um den Ball". Und wenn das nicht drin ist, dann können sie mich am … . Das ist das, was mich nervt."

Baumgart hat seinen Jungs noch nicht 'Spring in den Mann' beigebracht

Das war aber noch längst nicht alles, was Baumgart loswerden wollte, so monierte er auch die allgemeinen Rufe nach Respekt, die dem Anschein nach aber nur leere Worte seien. "Wir reden immer von Respekt und so nem Scheiß. Vielleicht sollte man vor unserer Arbeit auch etwas Respekt haben. Ich habe meinen Jungs noch nicht 'Spring in den Mann' beigebracht, sondern 'Kämpf um den Ball und versuche den Ball zu gewinnen' - und nicht 'Renn den Mann einfach um'", meckerte Baumgart und schob süffisant noch eine rhetorische Frage hinterher: "Vielleicht sollte ich das in mein Trainingsprogramm aufnehmen?"

Seine Schimpftirade sollte aber keineswegs die Leistung von Union Berlin schmälern, die sei sehr gut gewesen. "Das hat aber nichts mit Union zu tun", stellte Baumgart und betonte, dass die Köpenicker absolut verdient gewonnen haben. "Union war die beste Mannschaft, die ich seit langem hier gesehen habe. Wir haben keinen Stich gemacht."