Baumgarts Schiedsrichter-Generalkritik: "Schwierig im Moment"

Der 1. FC Köln muss nach der Gruppenphase der Conference League die Segel streichen. Nach dem 2:2 gegen Nizza haderte Steffen Baumgart mit "zwei bitteren Momenten" - und dem "Dauerthema" Schiedsrichter.

Der 1. FC Köln brauchte am Donnerstagabend zum Abschluss der Gruppenphase einen Heimsieg gegen Spitzenreiter Nizza, um das Weiterkommen unabhängig vom Parallelspiel in Belgrad abzusichern. Nach 45 Minuten lag der Effzeh allerdings mit 0:2 zurück - die Stimmung in Müngersdorf war arg gedämpft. Ehe die Stehaufmännchen von Trainer Steffen Baumgart zum großen Comeback ausholten. Binnen zwölf Minuten glich Köln aus und bejubelte Sekunden nach dem 2:2 gar das dritte Tor, das allerdings wegen einer Abseitsposition aberkannt wurde.

Trotz des Ausscheidens durchströmte Baumgart das Gefühl "hoher Zufriedenheit". Der Kölner Trainer könne gar nicht lange traurig sein, "weil die Jungs es im Moment sensationell machen". Am Donnerstag scheiterte der Effzeh an den eigenen Fehlern - und der mangelhaften Chancenverwertung. "Ich glaube, dass wir damit leben müssen, dass wir keine Jungs haben, die abgebrüht und abgezockt sind", wurde Baumgart bei RTL deutlich.

Wenn er mit der Hand am Ball war, war es kein reguläres Tor. Steffen Baumgart

Nizza, das vor der Pause laut Baumgart "geile Eins-gegen-eins-Situationen" hatte, ging nach 40 Minuten durch Gaetan Laborde in Führung. Dem 1:0 war ein Handspiel des Franzosen vorausgegangen. "Wenn er mit der Hand am Ball war, war es kein reguläres Tor", so Baumgart: "Ob es nun eng ist, knapp ist, es ist kein reguläres Tor." Billal Brahimi legte nur drei Minuten später den zweiten Treffer nach.

Doch Köln setzte zum Comeback an, das in der 61. Minute fast perfekt gewesen wäre. Das Tor wurde zurückgepfiffen, weil Sargis Adamyan beim Abspiel im Abseits stand. "Beim 3:2 sagt Sargis, dass er gar nicht am Ball war", berichtete Baumgart später. Einen VAR, der die Szene hätte überprüfen können, gibt es in der Gruppenphase der Conference League nicht. "Das sind dann schon zwei bittere Momente, die so ein Spiel ärgerlich machen", gab Baumgart zu.

Baumgart: "Will mich da gar nicht dran gewöhnen, weil nervt dann schon"

Die Leistung von Cesar Soto Grande aus Spanien und dessen Assistenten stellte den Kölner Cheftrainer nicht zufrieden. Ein Sinnbild für die vergangenen Wochen laut Baumgart: "Die Art und Weise von den Jungs, die im Moment pfeifen und am Rand stehen … Ich will mich da gar nicht dran gewöhnen, weil nervt dann schon. Nicht nur wegen der Aktion vor dem 0:1, es ist schon mittlerweile ganz interessant. Ich habe gestern einen Elfmeter gesehen, wo der Gegner mit dem Rücken den Ball an die Hand kriegt. Es ist alles ein bisschen schwierig im Moment."

Baumgart aber brauchte nicht lange, um den Blick wieder nach vorne zu richten. "Wir nehmen nur Positives mit, selbst mit den Fehlern, die wir heute gemacht haben. Und wenn ich noch sehe, wer seit Sommer fehlt ..." Vor der WM-Pause spielt Köln noch in Freiburg (A), gegen Leverkusen (H) und bei Hertha BSC (A). Ab 2023 eröffnen sich Baumgart dann womöglich bei der Auswahl für solche Spiele wieder ganz andere Möglichkeiten.