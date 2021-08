Baumgarts Mentalitäts-Transfer hilft

Nicht mit allem war Steffen Baumgart nach seinem ersten Bundesliga-Sieg als Köln-Trainer einverstanden. Ein Lob gab es von Jonas Hector.

Es ist ein Standardsatz, den Steffen Baumgart nach jedem Training und jedem Spiel so oder ähnlich wiederholt: "Wir haben gesehen, was gut war, aber auch, was nicht." Die Euphorie, die der Sieg gegen die Hertha mit sich brachte, registriert der Trainer, die Sinne benebeln lässt er sich von ihr nicht.

Baumgart weiß um die Risiken, die das offensive Verteidigen der Kölner birgt. Auch gegen Hertha - sicherlich nicht der stärkste Gegner aktuell - entschieden in einigen Fällen ein paar Zentimeter, ein paar Sekundenbruchteile für die Kölner und bewahrten sie vor Rückschlägen. Zwei, drei Szenen gab es, in denen die Gäste an der Mittellinie knapp vor dem Durchbruch standen. Klingt nicht wirklich viel, aber es waren Szenen, in denen dem Trainer der Atem stockte und die er zum Thema machen wird in der Analyse.

Wir haben die ersten 20 Minuten zu unruhig gespielt. Steffen Baumgart

Da stimmten mitunter bei eigenen Angriffen die Abstände zwischen den Spielern nicht, so dass man sich nach Ballverlusten einige Male schwer tat beim Gegenpressing, dem Gegner dann schlicht zu viel Raum in der eigenen Hälfte anbot, weil die Absicherung des attackierenden Spielers fehlte.

An diesen Feinheiten arbeitet Baumgart mit dem Team, dem man nach dem Sonntag allerdings auch das Kompliment machen muss, schnell und viel dessen gelernt hat, was der Trainer will. "Wir haben die ersten 20 Minuten zu unruhig gespielt, haben lange Bälle geschlagen, was wir nicht wollten", monierte er, um direkt zu loben: "Das 1:1 kam dann zur richtigen Zeit. Dann haben sich die Jungs reingekämpft und das Selbstvertrauen wuchs. Meine Mannschaft hat immer weitergemacht, hat den Ball dann auch ruhiger laufen lassen."

Hector: "Der Trainer hat eine Idee"

Baumgart wird ebenfalls registriert haben, dass die Defizite in Sachen Zuordnung und Kompaktheit teilweise durch etwas kompensiert werden konnten, was lange nicht (oder viel zu selten) zum Repertoire der Kölner gehörte - Mentalität und die Bereitschaft, Fehler zu korrigieren. Nicht nur die eigenen, auch die der Kollegen.

Jonas Hector, wie erwartet als Linksverteidiger nominiert und dort sehr stabil, erklärte: "Der Trainer hat eine Idee, nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Mentalität her. Er hat uns erklärt, dass man auch dann, wenn man in Rückstand gerät, Spiele nicht verlieren muss. Daran arbeiten wir. Auch wenn es Rückschläge gibt, wollen wir weiter nach vorne spielen."