Baumgarts Lob für Schwäbe: "Es wird enger"

Beim DFB-Pokal-Spiel in Stuttgart lässt Kölns Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch rotieren. Torhüter Marvin Schwäbe erhielt bereits eine Einsatzgarantie. Auf ihn hält Baumgart große Stücke.

Auf jeden Fall ohne Abwehrchef Rafael Czichos wird der 1. FC Köln am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Pokalspiel beim VfB Stuttgart bestreiten. Der Routinier meldete sich am Dienstagvormittag mit Magen- und Darmbeschwerden ab, sofort war klar, dass er die Reise in die baden-württembergische Hauptstadt nicht antritt.

Czichos hätte ohnehin nicht gespielt, Trainer Steffen Baumgart will im Pokal rotieren. Man wolle die Aufgabe mit den "frischesten Spielern" angehen, wer dies im Einzelnen sein soll, ließ er offen: "Wir reden doch oft vom breitem Kader." So viel verriet er: "Ich habe schon mit allen Spielern gesprochen, die es betrifft. Sowohl mit denen, die nicht spielen, als auch mit denen, die von Beginn an die Chance bekommen." Profis wie Timo Hübers (Innenverteidigung), Kingsley Schindler (Rechtsverteidiger) oder Louis Schaub (offensives Mittelfeld) dürften eine Chance von Beginn an bekommen.

Er hat sich sehr gut entwickelt und kann den Platz immer einnehmen, sollte etwas passieren. Steffen Baumgart über Marvin Schwäbe

Eine Einsatzgarantie erhielt bereits vor der Saison Marvin Schwäbe, im Liga-Normalfall hinter Timo Horn eingereiht. Allerdings hält Baumgart große Stücke auf Schwäbe: "Er hat sich sehr gut entwickelt und kann den Platz immer einnehmen, sollte etwas passieren." Insofern sieht ihn der Trainer "nicht als Nummer zwei", sondern als "Konkurrent für Timo Horn, der sich sehr gut gemacht hat." Wie gut, beschreibt der nächste Satz von Baumgart, der über die Torhütersituation sagt: "Es wird auf Sicht enger."

Zweite Hälfte gegen Leverkusen als Blaupause

Eng soll es auch auf dem Rasen werden. Die Spieler wissen, was ihr Trainer erwartet: "Wir haben die Möglichkeit, die nächste Runde zu erreichen. Daran werden wir alles setzen." Das Spiel gegen Leverkusen kann dabei als Blaupause genutzt werden: "Wir wollen fortsetzen, was wir in der zweiten Hälfte gegen Leverkusen schon gut gemacht haben. Jeder Gegner bietet Räume an, die muss man dann finden. Wir nehmen aus dem Leverkusen-Spiel das Positive und das nicht so Gute mit." Nur mit "hoher Intensität" habe man eine Chance in Stuttgart, deshalb auch die Rotation: "Ersten brauchen wir Frische. Zweitens haben es sich die Jungs verdient, die morgen spielen."