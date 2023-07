Baumgarts Lob für Adamyan - Vaclik kommt nicht

Dass irgendeiner seiner Spieler die Erwartungen in den bisher drei Wochen der Vorbereitung nicht erfüllt habe, diese Kritik kommt Steffen Baumgart nicht über die Lippen. Allerdings ist sein Zwischenfazit nicht für jeden seiner Profis gleichbedeutend mit der Aussicht auf Perspektive.

Zählt man die Akteure auf, denen man wenig Spielzeit prognostiziert, bleibt man zunächst bei Kristian Pedersen (28) hängen. Der dänische Linksverteidiger konnte sich auch nach dem Abschied von Jonas Hector nicht in den Vordergrund spielen, soll mit seinem Ex-Klub Swansea City flirten. Leart Paqarada (28) ist als linkes Glied der Viererkette gesetzt, sein Backup heißt Max Finkgräfe. Der 19-Jährige aus der U 21 ist neben Mirko Wäschenbach (19) der zweite Youngster, der sich während der Vorbereitungswochen in den Vordergrund spielen konnte. Das Duo hat es dem Trainer angetan, er will sie behutsam aufbauen, sie sollen an den Hautbelastungstagen mit den Profis trainieren und über Spielpraxis im Regionalliga-Team an den Männer-Fußball herangeführt werden.

Nikola Soldo wird sich damit abfinden müssen, als Nummer vier der Innenverteidiger wenig Spielzeit zu bekommen. Für einen 22-Jährigen keine gute Perspektive. Als Spieler, der über den Status des Talents hinaus ist, sollte ihm Spielpraxis wichtiger sein. Ein Wechsel ist wahrscheinlich.

Limnios nicht konstant

Weiter vorne tut sich Dimitrios Limnios (25) schwer, seine Kritiker zu überzeugen. Immer wieder deutet der Grieche an, dass er den Sprung schaffen kann, um ebenso schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden. Er ist ein Wechselkandidat. Inwieweit dies für Sargis Adamyan (30) gilt, ist unsicher. Die Konkurrenz für ihn ist größer geworden mit Comebacker Mark Uth und Neuzugang Luca Waldschmidt. Baumgart lobte den Armenier nach dem Test gegen Erzgebirge Aue (2:0) ausdrücklich, man erwartet allerdings auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber der vergangenen Saison - über einen langen Zeitraum.

Pedersen, Soldo, Limnios, vielleicht Adamyan - sie könnten den FC möglicherweise also noch verlassen. Wer für die beiden offenen Positionen kommt, soll zeitnah entschieden werden. Gesucht wird nach einem Backup für Benno Schmitz hinten rechts (eine Verpflichtung soll bevorstehen) sowie nach einem Ersatztorhüter. Kontakte zum tschechischen Nationalkeeper Tomas Vaclik (34) zerschlugen sich. Tatsächlich ist es nicht einfach, einen geeigneten Kandidaten ausfindig zu machen, der sich in dieser Saison klaglos und ohne realistische Einsatzchance hinter Marvin Schwäbe (28) einreiht und in der kommenden Spielzeit hinter Schwäbe und Jonas Urbig (19) dann nur noch die Nummer drei wäre.