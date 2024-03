Baumgarts HSV-Crashkurs

Steffen Baumgart kämpft vor dem Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden mit allerlei sportlichen Problemen. Dazu drohen atmosphärische, denn die Geduld der Fans schwindet. Seine ersten Wochen sind ein wahrer HSV-Crashkurs.

Der neue Trainer hat die wütenden Pfiffe der rund 10.000 mitgereisten Anhänger nach dem 0:2 in Düsseldorf natürlich registriert - und fand die Reaktionen in doppelter Hinsicht angemessen. "Ich habe es so wahrgenommen, dass uns unsere Fans bis zum Ende total unterstützt haben, die Pfiffe gab es erst nach dem Abpfiff, und das ist so dann aus meiner Sicht auch völlig okay."

Vor dem Heimspiel gegen den kompakten Aufsteiger Wehen Wiesbaden formuliert Baumgart auch keinen Appell an die Zuschauer, sondern nimmt stattdessen sich und die Mannschaft in die Pflicht: "Wir sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass es nicht wieder dazu kommt. Und zwar, indem wir ausstrahlen, dass wir mit aller Macht gewinnen wollen, indem wir nicht nur Chancen erarbeiten, sondern das einfach auch durch einzelne Aktionen auf dem Platz zeigen."

Der 52-Jährige befindet nach nur drei Wochen in der Hansestadt bereits in einer besonderen Drucksituation. Das liegt zum einen an nur drei Punkten aus drei Spielen unter seiner Regie, noch mehr aber an der Vorgeschichte eines Vereins, der insgesamt bereits seit mehr als einer Dekade Jahr für Jahr hinter den Erwartungen zurückbleibt. Nach bereits fünf gescheiterten Aufstiegsanläufen macht sich Unruhe breit, da das Ziel erneut massiv in Gefahr geraten und Platz acht (fünf Punkte Vorsprung) genauso nah oder entfernt ist wie Platz zwei (fünf Punkte Rückstand). "Wir haben alle erkannt, dass die Situation nicht einfach ist", sagt Baumgart, "wir haben ein klares Ziel ausgegeben und dem hinken wir derzeit hinterher. Deshalb verstehe ich den Unmut. Wir müssen gegensteuern - mit Leistung."

Dass der Druck zum Hemmschuh werden könnte, schiebt der gebürtige Rostocker bewusst und mit Vehemenz zur Seite. "Ich finde, wir haben positiven Druck. Die Leute wollen uns einreden, dass wir etwas zu verlieren haben." Dann macht er eine kurze Pause, spricht einen bedeutungsvollen Satz aus und verwendet dabei die Wir-Form: "Wir haben in den letzten fünf Jahren nichts gewonnen. Und deshalb können wir etwas gewinnen. So gehe ich es an."

Kommt Baumgart mit dieser Herangehensweise in die Köpfe seiner Spieler, könnte dies tatsächlich ein wichtiger Faktor sein. Der andere ist seine Idee. Mit dem Ansatz des Ballbesitzfußballs von Vorgänger Tim Walter und seinem von hohem Pressing und schnörkellosem Spiel sind zwei Spielideen aufeinandergetroffen, die dazu geführt haben, dass bislang sämtliche Offensivwucht verpufft ist. "Wir können gern von einer Findungsphase reden", erklärt Baumgart, "aber ich denke, mittlerweile wissen die Jungs, wie ich ticke." Er ist dieser Überzeugung: "Fußball ist relativ einfach, aber wir machen es gerade nicht einfach, sondern kompliziert." Unter anderem das macht die gesamte Lage um den HSV herum dieser Tage so schwierig.

Baumgart ist noch keinen Monat im Amt und wirkt in seinen Ausführungen wie einer, der sehr genau verstanden hat, wo die Probleme dieses einstigen Schwergewichts im deutschen Fußball liegen. Nun muss er beweisen, dass er auch derjenige ist, der sie lösen kann.