Baumgarts große Worte: Hut ab vor dem "sehr guten" Skhiri

Beim 3:0-Heimsieg des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt glänzen viele Spieler, doch Ellyes Skhiri sticht mit zwei Treffern heraus. Damit belegt der 27-Jährige, wie gut er geworden ist - und dass er wohl nicht zu halten sein dürfte.

Steffen Baumgart brachte einen komplexen Sachverhalt mal wieder simpel auf den Punkt: "Wenn ich sehe, wie Ellyes den Ball beim 2:0 am Fünfmeterraum mit der Innenseite verteidigt und ihn dann mit dem Kopf vorne reinmacht, sage ich: Hut ab." Damit fasste der Trainer des 1. FC Köln vielleicht die spektakulärste Szene seines Mittelfeldspielers Ellyes Skhiri zusammen. Aber da war so viel mehr: 13,46 Kilometer Laufleistung, 89 Prozent Passquote - und schließlich der Treffer zum 3:0-Endstand gegen Eintracht Frankfurt. Kurz vor Beginn des Straßenkarnevals am kommenden Donnerstags brachte der Tunesier die Kölner schon am Sonntagabend zum feiern.

"Einen Ticken aggressiver, schneller, besser" hatte Frankfurts Trainer Oliver Glasner die Rheinländer gesehen. Mittendrin: Skhiri, der sein Team zum zweiten Sieg im Jahr 2023 schoss und ohnehin die ganze Mannschaft zieht wie die Traktoren den Rosenmontagszug. "Er arbeitet sehr gut mit der Mannschaft", sagte Baumgart, ohne die Leistung der anderen Spieler zu vergessen.

Fünf Spiele, fünf Treffer, ein neuer Verein?

Aber: "Ellyes beeinflusst das Spiel gerade mit solchen Aktionen. Ich glaube, ich habe einen Fehler von ihm in der ersten Halbzeit gesehen, wo er den Ball nicht richtig an den Mann bekommt." Das war's, ansonsten lieferte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler eine nahezu fehlerlose Vorstellung ab. "Eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Flaco", so der Spitzname Skhiris, hatte Baumgart gesehen.

Denn auch sonst ließen die Kölner nahezu nichts zu. Nur zweimal kamen die Gäste nennenswert zu Torgefahr. Und Skhiri stand nach einem kurz ausgeführten Freistoß goldrichtig im Rückraum, blieb von der SGE-Abwehr ungedeckt und netzte zum 3:0 ein. Fünf Treffer in fünf Spielen hat er in diesem Jahr damit auf dem Konto. Bereits zum Jahresauftakt war ihm beim 7:1 gegen Werder Bremen ein Doppelpack gelungen, außerdem der Führungstreffer beim 1:1 gegen den FC Bayern. Auch dank ihm ist der FC seit der Winterpause noch ungeschlagen.

Eine Nummer zu groß für den FC

Kein Wunder, dass Skhiri derzeit bei vielen anderen Klubs diskutiert wird. Sein Vertrag beim FC endet im Sommer. "Wir werden alles dafür tun, bei ihm einen Fuß in die Tür zu bekommen", sagte Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler, aber der schmächtige Dauerläufer scheint mehr als eine Nummer zu groß für den Klub geworden zu sein.

Auch in Frankfurt ging sein Name zuletzt rum, auch wenn sich sowohl Glasner als auch Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche "nie zu ihm geäußert" haben, wie Glasner feststellte. Eine vielsagend trockene Einschätzung lieferte er dann aber doch ab. "Ein Spieler, der zwei Tore erzielt hat, hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt", sagte Glasner und lächelte schmallippig. Er hätte auch sagen können: Hut ab.