Baumgarts Extra-Lob für Olesen

Der 1. FC Köln ist mit fünf Punkten aus drei Spielen in die neue Bundesliga-Saison gestartet und damit noch immer ungeschlagen. Auch ein Verdienst der "Jungen Wilden".

Man sieht Steffen Baumgart den Spaß förmlich an, den er hat, wenn er über "seine" jungen Spieler spricht. Über Stürmer Florian Dietz ("Seine Entwicklung überrascht mich nicht!") zum Beispiel oder nun über Mathias Olesen. Der in Dänemark geborene Mittelfeldspieler - dessen Eltern aus beruflichen Gründen nach Luxemburg zogen, als er sechs Jahre alt war - tauchte in Frankfurt überraschend in der Startelf auf, machte seine Sache ordentlich und durfte sich nach der Partie ein fettes Lob seines Trainers abholen: "Wenn ich seine Entwicklung bei uns sehe, muss ich sagen: Überragend!"

Die Leistung des 21-jährigen Talents erfreute seinen Trainer umso mehr, als Olesen auf der zentral-offensiven Mittelfeldposition auflief, mittendrin war im so engen wie hektischen Geschehen und sich mit einer Passquote von 73 Prozent gut aus der Affäre zog. "Er hat gespielt, als habe er nie gefehlt", freute sich Baumgart und betonte dies auch und vor allen Dingen aufgrund des Spielortes: "In dem Stadion und in dieser Situation so aufzutreten, dabei fast jeden Ball an den Mann zu bringen, da muss ich sagen: Hut ab!"

Bei Jan Thielmann vergessen wir schnell, dass er noch ein junger Spieler ist. Steffen Baumgart

Und denen, die überrascht waren von der Nominierung des luxemburgischen Nationalspielers, sagte Baumgart das, was er nach jeder überraschenden Personalie sagt: "Ich sehe ihn schon seit einem halben Jahr richtig gut." Das galt ebenso für Dietz, was den Trainer allerdings nicht daran hinderte, Steffen Tigges nach ausgestandener Verletzung in die Startelf zu schicken und Dietz trotz zuletzt zweier Tore auf der Bank zu belassen.

Baumgart: "Das wünsche ich mir von allen in jedem Spiel"

Ohne groß zu rotieren und damit die Kompaktheit aufs Spiel zu setzen, mischt Baumgart gerne sein Personal. So fand sich Jan Thielmann erstmals zu Beginn auf der Bank wieder. Was ihn nicht daran hinderte, nach seiner Einwechslung Vollgas zu geben und den Ausgleich zu erzielen. Baumgart: "Bei Jan Thielmann vergessen wir schnell, dass er noch ein junger Spieler ist. Er hat den Mut, den Schuss so zu nehmen. Mit Jan haben wir viel Spaß und mit ihm werden wir auch noch viel Spaß haben, weil er ein Junge ist, der immer alles reinwirft. Er hat sich getraut, zu schießen. Das wünsche ich mir von allen in jedem Spiel."

Am Donnerstag wollen wir für uns und den Verein ein Ausrufezeichen setzen. Jan Thielmann

Am besten schon ab Donnerstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) im ungarischen Fehervar, die erste richtungweisende Partie der Saison steht an. Geht es weiter in der Conference League oder muss der FC vor Erreichen der Gruppenphase die Segel streichen? Thielmann hat seine Meinung dazu: "In Frankfurt haben wir auch ein intensives Spiel auf den Platz gebracht. Das stärkt den Mannschaftsgeist und zeigt, was wir im Stande sind zu leisten. Am Donnerstag wollen wir für uns und den Verein ein Ausrufezeichen setzen und das Ergebnis drehen."