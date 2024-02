Baumgarts Botschaften: "Du wechselst öfter die Frau als den Verein"

Das Glücksgefühl, beim Lieblingsverein seiner Kindheit gelandet zu sein, verhehlte Steffen Baumgart bei seiner Vorstellung am Dienstagnachmittag keineswegs. Doch der neue Hamburger Trainer stellt auch klar: "Ich bin nicht hier, weil ich HSV-Fan bin." Er hat einen klaren Auftrag: den Aufstieg.

Am Nachmittag begann mit dem ersten Training seine Mission, bis 2025 läuft der Kontrakt mit dem 52-jährigen Rostocker, das ersehnte große Ziel soll aber bereits in seinem ersten halben Jahr in der Hansestadt verwirklicht werden, und Steffen Baumgart erweckt nicht einmal im Ansatz den Anschein, dass ihm der Aufstiegs-Druck zusetzen könnte. "Der HSV hat eine der besten Mannschaften der Liga, die einzelnen Positionen im Kader sind doppelt und gut besetzt, es ist Geschwindigkeit da. Ich sehe keinen negativen Aspekt in diesem Kader. Es wird darum gehen, dass die Jungs das, was sie können, auch machen." Und dann ganz deutlich: "Wir wollen nicht nur über den Aufstieg reden, wir wollen es auch schaffen. Wir wollen aufsteigen."

Dass Baumgart selbst den Sprung ins Oberhaus 2019 mit dem SC Paderborn, vor dem HSV, geschafft hat, veranlasst ihn nicht dazu, den Hamburgern nun zu erklären, wie ein Aufstieg funktioniert. "Es ist immer einfach zu sagen, der HSV ist so ein großer Verein. Was mir zu kurz kommt bei der Bewertung, ist: Die 2. Liga ist das Ausgeglichenste, was es gibt, du musst konstant sein." Und in der entscheidenden Phase da sein. "In den letzten zehn Spielen geht es um alles. Wir haben noch St. Pauli und Kiel zu Hause und sind mit dieser Mannschaft in der Lage, jeden zu schlagen. Ich bin kein Hellseher und kann nicht sagen, ob wir das auch werden, aber ich bin überzeugt davon, dass wir es können."

Diese Überzeugung will Baumgart vom ersten Moment an vorleben. Und ein wenig Fußball-Romantik gern auch ausleben. Als er in Paderborn seine Profitrainer-Karriere begann, verrät er, habe er in seinem Trainerstab erklärt, es sei sein Traum, einmal für den HSV zu arbeiten. Nun lebt er ihn. Und sagt ganz bewusst: "Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Jeder kennt das: Wenn man sich als Kind einmal für einen Verein entschieden hat, dann bleibt das so. Du wechselst öfter die Frau als den Verein."

In seine Liebeserklärung mischt sich gleichzeitig aber auch ein Schuss Nachdenklichkeit: "Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, seine Gefühlswelt und die Arbeit zusammenzubringen."

Baumgart verrät seinen Plan mit dem HSV

Über die Art und Weise, wie Baumgart es versuchen und angehen wird, äußert er sich sehr konkret. "Hohes Anlaufen, hohe Aggressivität", nennt er als die aus Paderborn und Köln vertrauten Grundelemente, "bei mir geht es um Prinzipien." Und er macht überdeutlich, dass er kein Gegenentwurf zu Vorgänger Tim Walter ist. "Wer jetzt von mir hinten die Null erwartet, und sich Spiele meiner Mannschaften bisher ansieht, der wird feststellen, dass wir eher selten zu Null gespielt haben. Ich will Tore erzielen, Chancen erarbeiten. Und genau das zeichnet aus meiner Sicht auch diese Mannschaft aus."

Baumgart hat seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Trainer genutzt, um zwei Botschaften glaubhaft auszusenden: Er ist überzeugt, mit dem Kader das Aufstiegsziel erreichen zu können. Und er ist dankbar, bei "seinem" Verein gelandet zu sein. "Dass ein Traum wahr wird, ist einerseits irgendwie zu viel. Aber andererseits ist es einfach so. Ich freue mich, jetzt die Raute tragen zu dürfen, sie passt zu mir." Und dann mit einem herausfordernden Lächeln: "Alles andere wird passend gemacht."