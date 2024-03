Baumgarts Botschaft an Heuer Fernandes

Am Donnerstag, einen Tag nach dem 2:1 im Test gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF, stand für die Profis des HSV noch eine individuelle Einheit an, dann wird die Länderspielpause tatsächlich zu einer solchen - erst am Dienstag hat Steffen Baumgart das nächste Training angesetzt.

Der Trainer hatte am Mittwoch in Abwesenheit seiner Nationalspieler die Youngster David Igboanugo, Omar Sillah , Tom Sanne, Lukas Bornschein und Glory Kiveta aufgeboten und war nach Toren von Lukasz Poreba und Bakery Jatta per Elfmeter grundsätzlich zufrieden mit dem Dargebotenen. "Einige von den jungen Spielern habe ich zum ersten Mal gesehen, es ist gut zu wissen, dass sie einen guten Eindruck machen."

Einen Eindruck machte sich Baumgart auch von Daniel Heuer Fernandes. Es ist die brisanteste Personalie beim HSV im Frühjahr 2024. Der langjährige Stammkeeper hatte seinen Platz im Tor noch unter Ex-Trainer Tim Walter, zwei Wochen vor der Inthronisierung des neuen Chefcoaches, an Matheo Raab verloren und diesen durch den Trainerwechsel nicht zurückbekommen.

Gegen Viborg spielte der 31-Jährige nun erstmals wieder über 90 Minuten, wird sich aber im Ligaalltag weiter hinter dem sechs Jahre jüngeren Ex-Lauterer Raab einordnen müssen. "Als ich gekommen bin, war die Entscheidung gerade so gefallen", sagt Baumgart - und sieht keinen Anlass, diese zu korrigieren. "Ich finde, Matheo macht es sehr gut, er gibt der Mannschaft viel Sicherheit, hat eine gute Ausstrahlung, strahlt viel Sicherheit in seinem Spiel aus. Wenn er gesund bleibt und seine Form bestätigt, dann wird es erstmal so bleiben. Das Tor ist keine Position, auf der man jede Woche wechselt."

Heuer Fernandes: Abschied im Sommer denkbar

Für Heuer Fernandes, der erst im Winter seinen Vertrag verlängert hatte, eine unbefriedigende Situation. "Auch er macht es gut", sagt Baumgart, "wir wissen, was wir an ihm haben." Er macht aber auch deutlich: "Ferro muss Geduld haben." Und er müsste in der neuen Rolle des Herausforderers bessere Leistungen als Raab zeigen, um diesen in der Rangfolge wieder zu überholen.

Baumgarts Eindruck nach den ersten Wochen ist dieser: "Er vermittelt nicht das Gefühl, dass er die Situation nicht annimmt. Dass er nicht zufrieden ist, ist sein gutes Recht." Der Deutsch-Portugiese hat sich in seinen nun vier Jahren als absoluter Teamplayer erwiesen, die Gefahr, dass er seine Unzufriedenheit im Endspurt um den Bundesliga-Aufstieg auslebt, besteht nicht. Ein Abschied im Sommer aber ist denkbar, wenn sich seine Situation nicht ändert.