Baumgartners WAC-Bekenntnis: "Muss nicht unbedingt noch einmal weg"

Seit mittlerweile vier Jahren streift sich Dominik Baumgartner nun das Trikot des Wolfsberger AC über. Geht es nach dem Abwehrspieler dürften noch einige Spiele dazukommen, der 27-Jährige kann sich sogar ein Karriereende bei den Kärntner vorstellen.

Im September 2019 sicherte sich der Wolfsberger AC leihweise die Dienste des damals 23-jährigen Dominik Baumgartner, der sich nach einem kurzen Abstecher nach Deutschland zur Rückkehr in die österreichische Heimat entschied und seitdem nicht mehr wegging. Bei den Kärntnern hat sich der Defensivspieler zum Abwehrchef und Leader entwickelt und hat mittlerweile schon 139 Pflichtspiele für sie in den Beinen. Und es werden noch weitere hinzukommen, verlängerte der Abwehrspieler doch erst im letzten Jahr seinen Vertrag bis Sommer 2026 und verschwendet zurzeit keinen Gedanken, diesen nicht zu erfüllen. "Wir bauen jetzt ein Haus und sind wirklich sehr glücklich in Kärnten, auch mit der Familie. Es geht uns sehr gut und es gefällt uns auch sehr gut in Wolfsberg", sagte Baumgartner bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore".

Zwar betonte der 27-Jährige, dass man "im Fußball nichts ausschließen kann. Das habe ich in den letzten Jahren am eigenen Leib erfahren dürfen", dennoch scheint der Bruder von Leipzig-Legionär Christoph Gefallen am beschaulichen Alltag in der 25.000-Einwohner-Gemeinde gefunden zu haben. "Ich habe dort einige Freunde kennenlernen dürfen, mit denen ich auch außerhalb vom Fußball sehr viel Zeit verbringe. Es zeichnet einfach den WAC aus, dass wir kein riesiger Verein sind, sondern einfach sehr familiär sind. Es gibt nicht viele Vereine, wo du einfach ein Gespräch mit dem Präsidenten oder der Frau des Präsidenten suchen kannst." Dabei sah es im Sommer 2022 schon danach als, als würde sich das Kapitel WAC nach drei Jahren für den Abwehrspieler schließen. Ein Wechsel zu Sturm Graz wurde zwar konkret, letztendlich konnten sich die beiden Vereine aber nicht auf einen Transfer einigen.

Verpatzter Auftakt in Tirol

Sollte noch einmal ein größerer Klub bei Baumgartner anklopfen, "würde ich natürlich nicht nein sagen", erzwingen würde er einen Weggang aus dem Lavanttal aber ebenso wenig: "Ich würde auch nicht sagen, dass ich unbedingt noch einmal weg muss vom WAC. Ich bin auch zufrieden, wenn ich die Karriere beim WAC beenden darf." Bis dahin bleibt allerdings noch genügend Zeit, aktuell stehen andere Aufgaben mit den Wolfsbergern an. Nach dem abermaligen Verpassen der Meistergruppe ist der Sieg der Qualifikationsgruppe das klare Ziel: "Wir schauen aber natürlich nach oben und wollen unbedingt diese Quali-Gruppe gewinnen, dann sind wir sicher im Play-off."

Dazu braucht es nach dem enttäuschenden Auftakt gegen die Vorletzte WSG Tirol (1:1) aber eine deutliche Leistungssteigerung. "Der Punkt war definitiv ein Erfolgserlebnis, das Spiel war eher ein negatives Erlebnis", gibt sich Baumgartner ehrlich, stellt aber klar: "Wir wissen definitiv, dass die Leistung nicht gut genug war und, dass es eine Steigerung brauchen wird." Zum Glück der Wolfsberger teilte sich auch die Wiener Austria die Punkte, sodass in der Tabelle nichts geschehen ist. Dem kommenden Zweikampf mit den Wienern blickt der Wolfsberg-Abwehrspieler mit viel Zuversicht entgegen: "Ich glaube, wir haben es gegen die Austria gezeigt. Wir haben ein Mal gewonnen, ein Mal unentschieden gespielt. Unser Ziel ist es, die Gruppe zu gewinnen. Das ist auch definitiv möglich."