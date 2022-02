Baumgartners "Kramaric-Move" und was bei der TSG "schon sensationell" ist

Die TSG 1899 Hoffenheim ist das Comeback-Monster der Bundesliga: Nach dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart hob Matchwinner Christoph Baumgartner (22) die Mentalität der Kraichgauer hervor.

Die Zahlen sind fast schon beängstigend. Alleine 17 Tore in der Schlussviertelstunde bedeuten Liga-Höchstwert, 21 Punkte nach Rückstand sind das wenig verwunderlich auch. Zudem feierte die TSG vier der letzten sechs Siege jeweils nach Rückstand.

Beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart hatte Hoffenheim zwar schon früh gute Chancen - neben einem Lattenschuss von Pavel Kaderabek wurde der Treffer von Benjamin Hübner zu Recht aberkannt -, doch die Kraichgauer ließen hinten auch einiges anbrennen. Bis zur 85. Minute drohte der TSG wegen des Rückstands gar eine Niederlage. Angesprochen auf häufig verschlafene Anfangsphasen antwortete Baumgartner bei DAZN: "Wenn wir das wüssten, dann würden wir es besser machen. Aber was wir dann am Ende immer wieder abliefern, ist schon sensationell."

"Wir drücken den VfB dann schon richtig rein"

Der Österreicher meinte das Powerplay, das den Schwaben ordentlich zu schaffen machte. "Wir drücken den VfB dann schon richtig rein", so Baumgartner, dessen Traumtor zum Ausgleich die Wende einleitete. Den Ball treffe er "wahrscheinlich nicht immer so", doch der Linksschuss mit Effet in den Winkel hatte einen einfachen Hintergedanken. "Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel geflankt heute. In der Situation habe ich mir gedacht, ich täusche die Flanke an und mache den Kramaric-Move." Mit Erfolg. Sein schwacher linker Fuß "sieht in dem Fall gar nicht so schwach aus", sagte Baumgartner mit Blick auf die TV-Bilder.

Mit 40 Punkten steht Hoffenheim auf Rang vier der Tabelle und hat die Konkurrenz aus Leipzig und Freiburg unter Druck gesetzt. Die Fans dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die Königsklasse machen. Baumgartner wollte den Ball flachhalten, stellte aber klar: "Die Mentalität und der Teamspirit, den wir aktuell an den Tag legen, ist definitiv Champions-League-reif." Die TSG müsse künftig aber häufiger "die Spiele von Beginn an in die Hand nehmen", so der 17-malige österreichische Nationalspieler (sechs Tore).

"Das ist kein Zufall, dass wir solche Spiele drehen", fügte er noch an. Cheftrainer Sebastian Hoeneß hätte am nächsten Sonntag (17.30 Uhr) aber sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Comeback erst gar nicht nötig wird.