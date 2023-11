Baumgartners Erleichterung: "Aus dem Loch bin ich jetzt raus"

Der SC Freiburg bleibt in Leipzig ein gern gesehener Gast. Zum neunten Mal gastierten die Breisgauer in der Red Bull Arena, zum neunten Mal blieben die Sachsen ungeschlagen.

Das 3:1 war gar das zehnte Pflichtspiel in Folge, das die Sachsen in den letzten vier Jahren gegen die Freiburger nicht verloren haben. "Wir sind sehr zufrieden. Das war ein ganz hartes Stück Arbeit und fühlte sich immer auf Messers Schneide an", zeigte sich Sportdirektor Rouven Schröder mächtig erleichtert über den Erfolg, der RB die Rückkehr in die Champions-League-Plätze sicherte.

Nach dem 2:1-Sieg in Belgrad, der die vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale in der Königsklasse bedeutete, sind die Leipziger damit auch in der Liga wieder in der Spur. Dass die über weite Strecken wilde Partie nicht in einem ähnlichen Rückschlag mündete wie vor einer Woche die 0:2-Pleite in Mainz, hatte für Schröder einen einfachen Grund. "Erst mit den Wechseln kam das Spiel in unsere Richtung, das war für mich der Schlüssel", sagte der Sportdirektor und spielte damit auf die 74. Minute an. Da brachte Marco Rose gleich drei frische Kräfte, darunter Christoph Baumgartner, der die entscheidenden Impulse setzte.

Baumgartner wusste Bescheid

Erst holte der Neuzugang gegen seinen früheren Hoffenheimer Klubkollegen Vincenzo Grifo den Elfmeter heraus, den Lois Openda zum 2:1 verwandelte. Dann sorgte er mit seinem zweiten Pflichtspieltreffer für RB für den 3:1-Endstand. "Ich wusste sofort, dass das ein klarer Elfmeter ist", sagte Baumgartner über die Szene in der 77. Minute, die Schiedsrichter Patrick Ittrich erst nach VAR-Eingriff richtig bewertete. Er habe ja gewusst, dass Grifo ein Offensivspieler ist, "und ich weiß ja selbst, wie unangenehm es als Offensivspieler ist, in der eigenen Box zu verteidigen", sagte Baumgartner, "und deshalb wusste ich auch, dass ich das Eins-gegen-eins nehmen muss."

Der für 24 Millionen Euro von der TSG geholte Baumgartner hatte einen schweren Saisonstart in Leipzig, kam zunächst nicht über Kurzeinsätze hinaus und blieb gänzlich ohne Scorerpunkte. "Die Anfangszeit war so, wie es sich weder ich noch der Verein vorgestellt hat. Es gibt manchmal Situationen, wo der Körper nicht so mitspielt", blickte Baumgartner zurück und dann nach vorn: "Ich glaube, aus dem Loch bin ich jetzt raus."

Lob von Schröder

Erst in den letzten drei Wochen und auch bedingt durch den neuerlichen Ausfall von Dani Olmo stiegen seine Einsatzzeiten merklich an, und Baumgartner zahlte mit sechs Scorerpunkten in den letzten sieben Pflichtspielen (zwei Tore, vier Assists) zurück. "Es ist ein cooles Gefühl, mitgeholfen zu haben, ein Spiel auf unsere Seite zu ziehen", so Baumgartner.

"Er ist ein Vorbildprofi, der auf seine Chance gewartet hat, hungrig und heiß geblieben ist", sagte Schröder und urteilte über Baumgartners Auftritt am Sonntag: "Eine bessere Visitenkarte kann er nicht abgeben."