Baumgartners Empfehlung für Flick

Hoffenheims "Man of the match" Christoph Baumgartner hält eine Laudatio auf den lange verletzten Kollegen nach dessen Startelf-Comeback.

Fast auf den Tag genau sechs Monate nach seinen Knöchelbruch stand Grischa Prömel am Samstag erstmals wieder in der Startelf der TSG. Als der Rückkehrer deutlich später als vorgesehen und begleitet von stehenden Ovationen des Publikums weit in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, war jedem deutlich geworden, wie sehr dieser Spieler dieser Mannschaft gefehlt hatte. "Vielleicht bin ich es aufgrund meiner Scorerpunkte, aber für mich ist Grischa Prömel ganz klar der Man of the Match", stellte Christoph Baumgartner klar, "was der Grischa heute nach fünf Monaten Pause, je einem halben Spiel in der U 23 und in Leipzig geleistet hat, ist sensationell. Was er uns an Energie und Leistungsbereitschaft gibt, das haben wir so in dem Kader nur ganz selten. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns."

Womöglich spielte auch ein Hauch schlechtes Gewissen oder eine Art Wiedergutmachung eine Rolle für diese demonstrative und hymnische Belobigung, schließlich war es Baumgartner und kein Gegner gewesen, der damals im Eifer des Gefechts so verhängnisvoll mit Prömel zusammengeprallt war. Was die objektive Korrektheit seiner Einschätzung nicht schmälert. Prömels Präsenz verlieh dem Hoffenheimer Spiel sofort wieder mehr Sicherheit und Selbstverständnis. Spielerisch wie motivational. "Er ist ein Spieler, der extrem viel ausstrahlt, der lautstark und überzeugend kommuniziert", stellte auch Trainer Pellegrino Matarazzo fest, "er ist clever in seinen Aktionen, bringt Robustheit mit, sichert die Bälle gut ab und ist taktisch klug. Er bringt extrem viel mit für diese Mannschaft."

"Eigentlich sollte Grischa heute nur 60 Minuten spielen"

Seine Vorzüge sollten eigentlich nur eine gute Stunde beansprucht werden, um den Langzeitverletzten behutsam wieder an die volle Belastung heranzuführen. Aber das Spiel erforderte mehr. "Eigentlich sollte Grischa heute nur 60 Minuten spielen, es tat mir fast leid, dass er über 90 Minuten gehen musste, aber er war heute zu wichtig, um ihn auszuwechseln", so Matarazzo, "das sollte seinen Stellenwert für diese Mannschaft beschreiben."

Der Hochgelobte wurde auch nach der Partie seiner Führungsrolle gerecht. "Am Ende wurde es schon zäh, aber ich hatte das Gefühl, dass ich der Mannschaft helfen kann, auch wenn der Trainer mich länger drauf gelassen als es ursprünglich geplant war", erklärte Prömel, "in der zweiten Hälfte haben wir mit Mann und Maus das Tor verteidigt, das kenn ich ja noch von Union Berlin. Es macht Spaß zu sehen, wie jeder kämpft für den anderen." Eine Haltung, die Prömels mitreißende Art nicht unwesentlich entfachte. Und die er zum künftigen Standard erhob. "Dieses Spiel ist der Maßstab, das muss in die Köpfe. Es geht nur darum, die Spiele zu gewinnen, egal wie - auch wenn das vielleicht nicht immer ansehnlich ist. Wir sind Profis und werden dafür bezahlt, Spiele zu gewinnen. Dazu gehört auch, komplett geschlossen zu verteidigen, auch wenn es nicht jeder gerne sieht, aber erfolgreicher Fußball ist sexy", so Prömel gerade im Abstiegskampf, "es ist erst durch, wenn es durch ist. Wir müssen weiterarbeiten."

Silber-Gewinner von Rio

Wenn das der TSG in dieser Art und Weise gelingt, ist der Vollzug des Klassenerhalts nur eine Frage der Zeit. Und wenn Prömel "so weitermacht, hoffe ich, dass er auch mal eine Einladung für den DFB bekommt", sprach Österreichs Nationalspieler Baumgartner noch eine Empfehlung aus an Hansi Flick. Zumindest hatte der Bundestrainer Prömels überzeugenden Auftritt am Samstag auf der Tribüne in Sinsheim vor Ort erlebt, zudem kennt er den Hoffenheimer auch schon als Nationalspieler. 2016 hatte Prömel mit dem deutschen Olympiateam in Rio die Silbermedaille gewonnen und Flick das Unternehmen als DFB-Sportdirektor hautnah begleitet.