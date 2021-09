Baumgartners Brustlöser

Zuletzt mehrte sich die Kritik am Weg der TSG Hoffenheim unter Sebastian Hoeneß, doch das 3:1 gegen den VfL Wolfsburg beschert dem Trainer gute Argumente. Speziell der Treffer zum 2:1 war "wie ein Brustlöser", fand Christoph Baumgartner.

Der Torschütze wählte damit quasi exakt die gleichen Worte wie Hoeneß, der den fein herauskombinierten Treffer des Österreichers wahlweise als "Brustlöser" und "Knotenlöser" bezeichnete. In der Tat strahlte ein Hauch von fußballerischem Glanz durch die einmal mehr spärlich besetzte Arena - von 15075 zugelassenen Zuschauern kamen nur 8523 - als Florian Grillitsch Pavel Kaderabek auf die Reise schickte und der Tscheche Baumgartner mustergültig bediente. Davor stand eher fußballerische Magerkost auf dem Speiseplan, beidseitig wohlgemerkt.

Den vierten Rückstand im Kalenderjahr gedreht

Hoeneß störte das kaum, verständlich nach diesem Sieg gegen einen Champions-League-Starter: "Wir wussten, dass wir gerade am Anfang ein bisschen Leidensfähigkeit brauchen." Trotz des Rückstandes "habe ich eine Mannschaft gesehen, die nicht aufgesteckt hat". Gerade diese Leidensfähigkeit, diese Robustheit hatte beim letzten Heimspiel (0:2 gegen Mainz) noch gefehlt, obgleich Hoffenheim bereits zum vierten Mal in diesem Kalenderjahr aus einem Rückstand einen Sieg gemacht hat. Gegen Mainz aber fügten sich die Kraichgauer geradezu in die Niederlage.

Insofern könnte das 3:1 einen Brustlöser in doppelter Hinsicht darstellen: Einmal wegen Baumgartners Führungstreffer, einmal mit Blick auf die ganze Saison. Denn die insgesamt unterdurchschnittliche Spielzeit 2020/21 hakte man bei der TSG unter dem Eindruck der vielen COVID-19-Infektionen und Verletzten ab - doch nun zählt es für Hoeneß und da stellten fünf Zähler aus fünf Partien trotz eines durchaus machbaren Auftaktprogramms direkt eine Hypothek dar, so wie Wolfsburg nun eine Wende darstellen könnte.

Kramaric: Nach 498 Minuten platzt der Knoten

"Auf die Leistung müssen wir aufbauen", fordert etwa Andrej Kramaric, bei dem nach 498 Minuten ohne Liga-Treffer endlich der Knoten geplatzt war. Auch dieses 1:1 mit dem Pausenpfiff kann man letztlich als Wendepunkt betrachten, schließlich betonte Hoeneß nicht zu Unrecht mit Blick auf den Ausgleich: "Natürlich hilft einem das für die Ausrichtung in der zweiten Halbzeit." In der Baumgartners Tor schließlich die Brust löste.