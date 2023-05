Baumgartners Abschiedsgruß an Posch

Der im Sommer verliehene Abwehrspieler Stefan Posch wechselt endgültig in die Serie A. TSG-Manager Alexander Rosen betont seinen "beispielhaften Hoffenheimer Weg".

Eigentlich hatte die Saison in Hoffenheim für Stefan Posch verheißungsvoll begonnen. Denn auch unter dem neuen Cheftrainer André Breitenreiter hatte der Innenverteidiger im ersten Saisonspiel in Gladbach wieder in der Startelf gestanden. Auf dem Platz allerdings keine 19 Minuten lang. Da hatte sich der Österreicher mit zwei kapitalen Patzern zwei Verwarnungen eingehandelt und sich mit Gelb-Rot vorzeitig verabschiedet. Wie sich herausstellte endgültig, es waren die letzten Momente im Hoffenheimer Trikot.

Wenig später war der 26-Jährige an den FC Bologna verliehen worden. Wie sich herausstellte, ein für alle Beteiligten gewinnbringender Transfer. Posch stabilisierte sich in Italien zusehends und trug auch maßgeblich als Stammspieler zur Stabilisation Bolognas bei, das am Ende auf Rang 11 abschloss. Zudem steuerte Posch sogar sechs Treffer bei. Folgerichtig machten die Italiener nun von ihrer Kaufoption Gebrauch. Und überweisen nach einer Leihgebühr von 400.000 Euro dem Vernehmen nach weitere fünfeinhalb Millionen Euro nach Hoffenheim.

"Poschi wurde tatsächlich oftmals unterschätzt. Er war auch hier immer einer der besten Defensivzweikämpfer, ich habe wenige gesehen, die defensiv besser ein Eins-gegen-eins lösen", versichert sein Landsmann und Nationalelf-Kollege Christoph Baumgartner, "er ist vielleicht kein Zauberer in der Spieleröffnung, aber sein Hauptjob ist Verteidigen, das macht er mit Herz und Qualität. Jetzt kann er auch noch Tore schießen, das hätte er die Jahre zuvor auch schon machen können. Sechs Tore hat er bei uns nicht mal im Training geschossen. Da hat er dazugelernt. Vielleicht tut ihm auch dieses italienische Spiel gut. Freut mich, dass er so aufgeht dort."

Rosen: Posch "hat den beispielhaften Hoffenheimer Weg bestritten"

Posch war im Sommer 2015 aus der Jugend von Admira Wacker Mödlich zunächst in die Nachwuchsakademie der TSG gewechselt und hatte eine kontinuierliche Entwicklung bis zu den Profis hingelegt, für die er immerhin 126 Pflichtspiele absolvierte. Zudem schaffte Posch auch den Sprung in die Nationalelf Österreichs, bislang absolvierte er 22 Länderspiele. "Stefan hat den beispielhaften Hoffenheimer Weg bestritten und bei der TSG eine bemerkenswerte Entwicklung vom Akademie-Talent bis hin zum gestandenen Bundesliga-Verteidiger und österreichischen A-Nationalspieler genommen", erklärt Manager Alexander Rosen, "wir wünschen Poschi für seinen weiteren Weg in der Serie A alles erdenklich Gute."

"Ich bin bei der TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Spieler gereift und durfte mit dem Verein sogar international in der Champions und Europa League spielen", resümiert Posch, "ich hatte rückblickend eine tolle und erfolgreiche Zeit im Kraichgau. Deswegen werde ich dem Klub auch immer dankbar sein und wünsche dem Verein sowie seinen Fans alles Gute für die Zukunft."