Baumgartner zurück in der Spur

Drei Tore in den jüngsten drei Spielen - beim 22-jährigen Christoph Baumgartner ist der Knoten wieder geplatzt.

Nur eine Frage der Zeit, so hatte es ihm Trainer Sebastian Hoeneß prophezeit. In der Tat ist bei Baumgartner der Knoten wieder geplatzt. Drei Treffer in drei Spielen und einen deutlichen Formanstieg hat der 22-Jährige zuletzt zu verzeichnen. Dosenöffner war der Doppelpack neulich gegen Stuttgart, als Baumgartner mit zwei späten Toren das Spiel noch in einen 2:1-Heimsieg drehte. Nun legte er sogar gegen Bayern München nach.

Wir haben gesehen, was für ein tolles Team wir haben und was wir für einen großen Spirit in der Mannschaft haben: Jeder kämpft für den anderen. Christoph Baumgartner

Mit wilder Entschlossenheit und etwas Glück sprintete er in eine scharfe Hereingabe von David Raum, drückte den gerade noch erreichten Ball Richtung Tor und platzierte ihn gegen die Laufrichtung von Manuel Neuer ins lange Eck zur 1:0-Führung für die TSG: "Das war ein starkes Spiel zweier guter Teams", bilanzierte Baumgartner, der nach einer Formdelle nach der EM nun wieder voll in der Spur ist, "wir haben gesehen, was für ein tolles Team wir haben und was wir für einen großen Spirit in der Mannschaft haben: Jeder kämpft für den anderen."

Gerade auch seine Landsleute. Vor den Augen von Österreichs Co-Trainer Thomas Kristl, der Nationalcoach Franco Foda assistiert, zeigte etwa Florian Grillitsch erneut eine gute Vorstellung als Spieleröffner und Organisator der Dreierkette. Und Nebenmann Stefan Posch ließ sich zwar vor dem 1:1 von Münchens Torjäger Robert Lewandowski zu leicht abschütteln, zeigte sonst aber mehrfach seine Klasse in Zweikämpfen und im Stellungsspiel. Etwa bei seiner größten Rettungstat, als er sich hinter dem schon geschlagenen Torhüter Oliver Baumann in Thomas Müllers Schuss geworfen und den Ball - unabsichtlich wie zu Recht ungeahndet - auch mit dem Arm am Überqueren der Torlinie gehindert hatte.

Da scheinen die Österreicher für die bald anstehenden Play-offs in der WM-Qualifikation gut gerüstet zu sein. Am 24. März steht die Halbfinalpartie in Wales an. Sollte sich Fodas Team auf der Insel durchsetzen, wartet als finaler Gegner auf dem Weg nach Katar der Sieger der Partie zwischen Schottland und der Ukraine. Wegen des aktuellen Kriegsgeschehens wurde dieses Spiel bereits in den Juni verschoben.

Baumgartner schaffte es zu nationaler Berühmtheit

Zumindest gegen die Ukraine haben Österreich und speziell Baumgartner bereits gute Erfahrungen gesammelt. Mit seinem Treffer gegen die Ukraine im letzten Gruppenspiel bei der EM im vergangenen Jahr hatte Baumgartner Österreich ins Achtelfinale geschossen und es zu nationaler Berühmtheit geschafft. Erst in der Verlängerung hatte sich Österreich dem späteren Europameister Italien geschlagen geben müssen.

Auch nach der EURO hatte Baumgartner im Nationaldress in der WM-Qualifikation gleich wieder getroffen und jeweils ein Tor beigesteuert gegen Moldawien (2:0) und Israel (2:5). Die letzten vier Länderspiele 2021 hatte der Hoffenheimer jeweils wegen muskulärer Probleme verpasst und auch im Klub geschwächelt. Nun aber ist Baumgartner wieder der Alte.