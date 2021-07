Baumgartner: "Wir wollen wieder oben angreifen"

Gemeinsam mit seinen Nationalmannschaftskollegen Florian Grillitsch und Stefan Posch ist Christoph Baumgartner wieder zurück bei der TSG. Nach seiner ersten EM sprüht der Österreicher vor Tatendrang.

Will mit der TSG nun wieder angreifen: Christoph Baumgartner. imago images/TSG 1899 Hoffenheim

Aus Hoffenheims Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Michael Pfeifer

Zu dritt sind sie zur EM gefahren, zu dritt kehrten Hoffenheims österreichische Nationalspieler Grillitsch, Baumgartner und Posch nun wieder zur TSG zurück, dazwischen sind sie sogar gemeinsam im Urlaub gewesen. Zu sechst. "Auch unsere Freundinnen verstehen sich gut, es war sehr erholsam und schön", versichert Baumgartner, "jetzt sind wir wieder mit vollen Batterien bei der TSG."

Und mit vielen neuen Erfahrungen im Gepäck. "Es war für mich das erste Turnier, ich habe viele neue Eindrücke gesammelt", sagt der Offensivspieler, dessen Treffer Österreich zum ersten Vordringen in ein EM-Achtelfinale ermöglichte. Dort musste man sich allerdings knapp dem späteren Europameister Italien geschlagen geben (1:2 n.V.).

"Wir können stolz sein, auf das Geleistete, aber die Italiener hatten wir eigentlich fast schon gehabt mit dem Abseitstor von Marko Arnautovic", hadert Baumgartner noch, "wenn er Schuhgröße 38 statt 43 hätte, dann hätte das Tor gezählt und wir gewinnen das Spiel, das tut schon noch weh, muss ich ehrlich sagen. Aber das Turnier war für Österreich ein Erfolg, wir haben sehr viel Anerkennung und Wertschätzung in ganz Europa gewonnen."

Wir wollen wieder oben dabei sein, das muss unser Anspruch sein. Christoph Baumgartner

Das will der 21-Jährige bald auch wieder auf Vereinsebene. "Wir wollen wieder oben angreifen", versichert Baumgartner, "und oben ist natürlich Europa. Ich persönlich habe keinen Bock, noch mal so eine Saison zu spielen. Wir wollen wieder oben dabei sein, das muss unser Anspruch sein, wir haben so viel Qualität, der Kader ist zusammengeblieben."

Die von Widrigkeiten geprägte Vorsaison soll nun korrigiert werden. "Ich kann mich hier sehr gut weiterentwickeln und bin sehr glücklich bin letzte Saison in eine Rolle geschlüpft, die mir sehr gut gefällt", erklärt Baumgartner, "es fielen viele Führungsspieler aus, für mich war das eine Chance, aufzusteigen und mehr Verantwortung zu übernehmen, das will ich natürlich nicht so einfach herschenken, nur weil andere zurückkehren."

Vorzeitiger Abschied war kein Thema

Auch wenn das aufstrebende Talent durchaus schon registriert wird, selbst bei englischen Klubs wie Liverpool oder Manchester United, so war ein vorzeitiger Abschied noch kein Thema. Und geht es nach Baumgartner, dann bleibt auch das Österreich-Trio zusammen. Trotz der Wechseltendenzen um Landsmann Grillitsch. Baumgartner wünscht sich, "dass alle drei in dieser Saison in Hoffenheim spielen werden. Wie es dann kommen wird, wissen wir alle nicht. Aber alle drei fühlen sich extrem wohl hier." Mal sehen, ob sein Wunsch wahr wird.