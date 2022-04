Baumgartner: "Wir müssen schleunigst cleverer werden"

Ohne Not gefährdet die TSG Hoffenheim ihre vierte Europacup-Teilnahme. Das leidige Thema: Standardgegentore.

Natürlich waren die Hoffenheimer personell gebeutelt nach Leipzig gefahren. Nur war das am Ende nicht der Grund, warum nun schon das dritte Spiel in Folge verloren wurde. Denn um die Weichen zeitig zu stellen, hatten die Hausherren keinen nennenswerten Widerstand brechen müssen. Gleich aus der ersten halbwegs aussichtsreichen Freistoßsituation konnte Leipzig Kapital schlagen. Und bei der Aufarbeitung dieses Führungstreffers spielt es überhaupt keine Rolle, wer alles fehlte oder eben nur körperlich anwesend war. Nach nur fünf Minuten gewährte die TSG ausgerechnet dem zuletzt gefährlichsten Leipziger bei einem ruhenden Ball einladend viel Freiraum, den Nkunku gerne und mit all seiner Klasse zur Führung nutzte.

Dabei war Hoffenheim gewarnt und hatte erst das vorige Auswärtsspiel bei Hertha BSC nach drei Standardgegentoren 0:3 verloren. "Leider haben wir dann wieder ein Standardgegentor kassiert. Genau das hatten wir angesprochen, dass es gegen uns zu leicht ist, Standardtore zu erzielen. Wir haben in Berlin drei gekriegt, in Leipzig wieder eins. Das ist dann zu einfach", erkannte Christoph Baumgartner und empfiehlt: "Da müssen wir schleunigst cleverer werden und auch nicht so dumme Fouls machen."

Der eine oder andere scheint in den Besprechungen unter der Woche nicht zuzuhören. Denn auch der zweite neuralgische Punkt wurde prompt bedient. "Auch der Ballverlust vor dem 0:2 entsteht aus einer Situation, die wir angesprochen hatten", verriet Baumgartner, "ein Ballverlust im Zentrum ist gegen Leipzig einfach tödlich. Das war in allen Bereichen zu wenig." Vor dem zweiten Einschlag hatte Diadie Samassekou den Ball verloren, vor dem 0:3 forderte Angelo Stiller mit einem leichtfertigen Fehlpass RB zum munteren Kontern auf.

Nur gut, dass die Hoffenheimer das Fehlen vieler wichtiger Kräfte nur am Rande thematisierten. Die Ursachen lagen nämlich woanders. "Das erste Gegentor nach einer Standardsituation und auch das 0:2 nach einem Ballverlust haben uns heute das Spiel gekostet. Das darf uns nicht passieren. Dann war alles hinfällig, worüber wir vorher gesprochen haben", analysierte treffend Trainer Sebastian Hoeneß. Natürlich ist es schwierig, mit arg eingeschränkter Belegschaft eine Mannschaft der Güteklasse Leipzigs in Bedrängnis zu spielen. Aber zum Toreschießen ermuntern und regelrecht zu provozieren, ist eine andere und in jedweder Besetzung zu verhindernde Problematik.

"Es ist ernüchternd, aber wir sind immer aufgestanden, ich weiß, dass wir die Signale erkannt haben", hofft Hoeneß, "es sind noch fünf Partien zu spielen, wir sind aktuell Sechster - und da, unter den Top Sechs der Bundesliga, wollen wir jetzt bleiben." Dazu sollten die Fehlerquellen zügig abgestellt und die Selbstwahrnehmung geschärft werden. "Vielleicht hat auch das eine oder andere Spiel, das wir knapp, vielleicht auch glücklich gewonnen haben, zu viel Euphorie aufkommen lassen", sinnierte Baumgartner, "aktuell verlieren wir solche Spiele halt. Wir müssen schnell cleverer werden, erwachsener spielen. Wenn wir oben dabeibleiben wollen. Wenn wir irgendeine Chance haben wollen, international zu spielen, dann müssen wir nächste Woche gegen Fürth gewinnen." Und bei gegnerischen Standards mal hellwach sein. Denn die hungrigen Verfolger Union Berlin und der 1. FC Köln lauern schon gierig auf den nächsten Hoffenheimer Ausrutscher.

Das Restprogramm der Bundesliga