Baumgartner stellt klar: "Es gibt keine Ausreden mehr"

Trotz seiner erst 23 Jahre zählt Christoph Baumgartner zur Hoffenheimer Führungsriege, auch nach dem 1:3 gegen Leverkusen stellte sich der Österreicher und redete im kicker-Interview Klartext.

Herr Baumgartner, haben Sie irgendeine Veränderung feststellen können im Spiel unter dem neuen Trainer?

Ja, dass wir mehr Fußballspielen wollen auf jeden Fall. Gemacht haben wir es nur lange leider nicht. Erst hinten raus, die letzten 30 Minuten waren in Ordnung. Klar kann man sagen, da hat Leverkusen einen Gang zurückgeschaltet, aber die jungen Spieler haben sich etwas zugetraut und die Bälle gefordert und drauflos gespielt. Da müssen wir wieder hinkommen, dass wir mit Risiko und mutig Fußball spielen. Das ist unsere größte Stärke, wenn wir das nicht machen, wird es schwer. Und dazu müssen wir beginnen, besser zu verteidigen. Wir kriegen die Gegentore zu leicht. Wir kommen aus der Halbzeit raus und bekommen nach einer Minute das 0:2. Da sind wir nicht bereit, das darf so nicht passieren. Das tut weh.

Es war oft ein Tempoproblem. Ist mit dieser Belegschaft dieser Fußball, der euch vorschwebt, spielbar?

Das glaube ich schon. Wir haben schon sehr viele gute Fußballer. Klar ist eine gewisse Verunsicherung da, es ist nicht gerade einfach, ich merke es ja bei mir auch, dass an sich einfache Dinge in dieser Phase schwerer fallen. Aber die Qualität, guten Fußball zu spielen, ist schon da. Aber das müssen wir uns erarbeiten und schnell auf den Platz bringen, jetzt muss auch dem Letzten bewusst werden, worum es geht.

Nämlich?

Es geht darum, die Klasse zu halten. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drumherum reden. Wir müssen so schnell wie möglich mit einem Sieg aus der Misere rauskommen. Und dazu müssen wir mutig sein und spielen, das ist das, was diese Mannschaft am besten kann.

Kann man das Spielglück erzwingen?

Das ist aktuell nicht auf unserer Seite, gegen Leverkusen war es aber kein Unglück, sie waren einfach die bessere Mannschaft. Aber wir hatten schon Spiele, in denen die Bälle nicht zu uns oder vom Pfosten wieder rausspringen und beim Gegner vom Pfosten rein. Auf Dauer wird das irgendwann zurückkommen, aber das kriegst auch nicht geschenkt, wenn du dir das nicht erarbeitest, wird es auch nicht kommen.

Verein kann "nicht mehr tun" - "die Mannschaft gefordert"

Ist die TSG reif für ein Abstiegsduell das am Freitag in Augsburg wartet?

Wir müssen bereit sein. Wie gesagt, auch dem Letzten muss das jetzt klar sein. Ich glaube, als Verein kannst du auch nicht mehr tun. Jetzt haben wir einen neuen Trainer, nicht der erste in den letzten Jahren. Das heißt: Jetzt ist die Mannschaft gefordert, da gibt es keine Ausreden mehr, jeder einzelne Spieler muss abliefern.Wenn wir das nicht tun, dann wird es schwer, dann werden wir uns auch in Augsburg sehr schwertun. Aber wenn wir mutig und aggressiv sind, dann haben wir auch die Qualität, um in Augsburg zu gewinnen. Aber das müssen wir auch zeigen. Die Qualität auf dem Papier bringt nichts, die muss auf dem Platz zu sehen sein. Das schaffen wir aktuell leider nicht. Wir arbeiten dran, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir bald ein Spiel gewinnen, das wird uns sehr guttun.