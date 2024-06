Baumgartner stellt (fast) alle in den Schatten

Seit nicht einmal vier Jahren stürmt Christoph Baumgartner für Österreich. Die 40 Länderspiele und 16 Tore, die der 24-Jährige in dieser Zeit produzierte, stellen in der ÖFB-Geschichte (fast) alles in den Schatten.

Arnautovic, Alaba, Sabitzer, Gregoritsch - die "Millennials", jene Spielergeneration, die Österreich aus der fußballerischen Bedeutungslosigkeit wieder in die (erweiterte) europäische Spitzenklasse geschossen hat, sind (wenn fit) im ÖFB-Team immer noch tonangebend. Noch eher zaghaft klopft die Generation Z um Nicolas Seiwald, Romano Schmid oder Patrick Wimmer ihre Helden vom Sockel.

Ihr Vorreiter, Christoph Baumgartner, der einzige 1999er-Jahrgang im Nationalteam, spielt freilich längst eine Hauptrolle in diesem Team. Auffällig war der Niederösterreicher gleich bei seinem Debüt in der Foda-Ära. Dabei trug er damals die Stutzen noch brav bis zum Knie hinauf, während er heute selbst vom höchsten Rang des Stadions an den weit nach unten gerollten Socken zu erkennen ist, die wohl nur noch einen Schienbeindeckel in der Größe eines Mikrochips verbergen können.

Der schnellste "40er"

Aber bereits an jenem 4. September 2020 präsentierte sich der damals 21-Jährige beim 2:1-Sieg einer von der Corona-Pandemie noch etwas ausgedünnten Mannschaft in Oslo so stark, dass er auch aus den folgenden Spielen nicht wegzudenken war und bei seinem nächsten Aufritt gegen Rumänien (2:3) prompt sein erstes Tor erzielte.

Keine vier Jahre später (genau waren es beim Sieg gegen Polen drei Jahre, neun Monate und 18 Tage), hat "Baumi", wie ihn heute jeder heimische Fußballfan kennt, 40 Länderspiele in den Beinen. So schnell hat noch kein Österreicher vor ihm den "40er" erreicht. Der große Bruno Pezzey hatte in den späten Siebzigern vier Jahre und vier Monate dafür gebraucht. Auch wenn der Länderspielverkehr in den letzten vier Jahrzehnten ein dichterer geworden ist, ist das schon eine Hausmarke.

Liebe auf den zweiten Blick

Sein erstes großes Ausrufezeichen hat Baumgartner bei der EURO 2020 mit seinem Goldtor gegen die Ukraine gesetzt, das Österreich erst ins Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien hievte. Dennoch musste er sich zunächst hinten anstellen, als Ralf Rangnick im Frühjahr 2022 übernahm. In den ersten fünf Spielen der Rangnick-Ära kam er nur dreimal für insgesamt 89 Minuten zum Einsatz.

"Der erste Lehrgang war sehr unglücklich für mich", erinnert sich Baumgartner, "ich bin krank hingekommen und war körperlich nicht auf der Höhe." Rangnick stellte ihm damals schon in Aussicht: "Wenn er seine technischen Voraussetzungen mit einer gewissen Grundaggressivität paart und auch mit einem aggressiven Spiel gegen den Ball, ist er sicherlich ein Spieler, der bei uns in der Startelf stehen kann."

Heute zählt "Baumi" nicht erst seit dem Torjubel im Polen-Spiel zu Rangnicks Lieblingsschülern, und der Teamchef versteht die Welt nicht, wenn der Weltrekord-Torschütze bei Leipzig die längste Zeit auf der Bank sitzt. "Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wenn man ihn hier bei uns sieht."

Nur "Wunder"-Stürmer besser

Denn fast noch imposanter als die Anzahl der Länderspiele sind die Tore, die der Offensiv-Allrounder seit seiner Länderspiel-Premiere erzielte. Der Treffer gegen Polen war bereits sein 16. für Österreich. Zum Vergleich: Die Mittelstürmer Gregoritsch und Arnautovic haben im gleichen Zeitraum 13 bzw. elf Mal getroffen. Ja, man muss bis in die Zeit des "Wunderteams" zurückgehen, um zwei Stürmer zu finden, die Baumgartners Ausbeute in der gleichen Zeitspanne (drei Jahre, neun Monate und 18 Tage) noch übertroffen haben: Der eine war Karl Zischek mit 19 Toren (1931-35), der andere Hansi Horvath (1921-24).

Selbst in Europa gibt es nur eine Handvoll Spieler, die seit dem 4. September 2020 mehr als 16 Tore für ihr Nationalteam geschossen haben. Die Liste liest sich wie das "Who is Who" der besten Torjäger: Cristiano Ronaldo (35 Tore), Mbappé (34), Lukaku (33), Kane (32), Haaland (31), Depay (26), Mitrovic (23), Lewandowski (21), Bruno Fernandes (19), Ferran Torres (19), Morata (19), Giroud (18) und Pukki (17). Im Gegensatz zu "Baumi" (bis auf Bruno Fernandes und Ferran Torres) fast alles Vollblutstürmer.