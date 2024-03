Baumgartner spornt Reservistenrolle in Leipzig an: "Kann dich zu Höchstleistungen treiben"

Seit vergangenem Sommer steht Christoph Baumgartner bei RB Leipzig unter Vertrag. Bislang konnte sich der österreichische Nationalspieler aber noch keinen Stammplatz unter Cheftrainer Marco Rose erarbeiten. Die zuletzt geringen Einsatzzeiten lassen den Offensivspieler aber keineswegs verzweifeln.

Nach sechs Jahren bei der TSG Hoffenheim und 138 Pflichtspielen für das Profiteam der Sinsheimer entschied sich Christoph Baumgartner im vergangenen Sommer zu einem Tapetenwechsel und heuerte bei RB Leipzig an. Bislang kam der 24-jährige Offensivspieler für den DFB-Pokalsieger der letzten beiden Jahre zwar schon in 32 Pflichtspielen zum Einsatz, zu einem Stammplatz unter Cheftrainer Marco Rose reichte es für den 34-maligen Nationalspieler Österreichs aber noch nicht. Eine ungewohnte Situation für den gebürtigen Horner, der in den Spielzeiten davor fast immer zum Schlüsselpersonal seiner Mannschaft zählte.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich natürlich als Ziel habe, immer von Beginn an zu spielen. Ich war mir aber dessen bewusst, dass mit dem Schritt nach Leipzig auch Phasen vorkommen können, in denen ich nicht so viel spiele", blickte Baumgartner bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore" realistisch auf seine aktuelle Lage beim deutschen Bundesligisten. Zwar konnte er in 24 Ligaspielen schon vier Tore sowie drei Assists beisteuern, über die volle Spieldistanz stand er in der aktuellen Saison aber noch kein einziges Mal auf dem Platz. Ebenso im DFB-Pokal reichte es bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen, in der Champions League kam er ebenfalls stets von der Bank. Baumgartner macht diesen Umstand auch anhand der Konkurrenz um Dani Olmo und Xavi Simons aus, die aktuell den Vorzug gegenüber dem ÖFB-Nationalspieler erhalten. "Zwei Spieler, die absolut Weltklasse sind. Dazu kommt noch Eljif Elmas, der im Sommer für über 20 Millionen gekommen ist."

Sonderlob für Rose: "Einer der besten Trainer, die es im deutschen Fußball gibt"

Blauäugig war der 24-Jährige aber ohnehin nicht in seine Aufgabe in Leipzig gestartet und rechnete bereits vor seinem Transfer in den Osten Deutschlands mit geringerer Spielzeit als zuvor in Hoffenheim: "Mir war bewusst, dass mich da große Konkurrenz erwartet, aber ich wollte das. Das ist etwas, das dich zu Höchstleistungen treiben kann und im Training anspornt. Ich nehme die Situation an, hatte auch letzte Woche eine Einwechselung, wo ich der Mannschaft helfen konnte. Jetzt war es wieder ein bisschen kürzer von der Einsatzzeit, aber das ist halt so auf diesem Niveau und mit diesen Spielern." Wichtig sei es laut Baumgartner, die Situation anzunehmen und sich nicht hängen zu lassen: "Ich bin einer, der versucht, Kraft daraus zu schöpfen und zu zeigen, dass ich da bin. Es ist nicht immer ganz leicht, aber ich gebe mein Bestes."

Nach anfänglichen Jokereinsätzen sah es im Verlauf der Herbstsaison auch kurz danach aus, als hätte er seinen Platz im Spielsystem von Coach Rose gefunden. In den letzten vier Spielen vor der Winterpause fand er sich jedes Mal in der Startformation wieder und auch beim Frühjahrsauftakt gegen Eintracht Frankfurt (0:1) spulte er 68 Minuten ab. Seitdem folgten aber nur mehr zwei weitere Startelfeinsätze. "Mir war bewusst, dass das erste Jahr sehr schwer werden kann, weil es doch ein ziemlicher Schritt ist. Ich sehe das Ganze aber nicht zu negativ und versuche, weiter Gas zu geben. Ich habe ja auch schon vier Saisontore, es ist also nicht so, dass ich noch gar nichts auf die Platte gebracht habe", betonte der Niederösterreicher, der mit Cheftrainer Rose in einem guten Verhältnis steht: "Ich hatte selten einen Trainer, der so offen und ehrlich mit seinen Spielern kommuniziert. Ich glaube auch, dass er einer der besten Trainer ist, die es im deutschen Fußball gibt."

Auch der Austausch mit seinem Nationalteamkollegen Xaver Schlager hilft dem Mittelfeldspieler, um sich im neuen Umfeld besser zurechtzufinden. "Auch Xaver hatte eine schwierige Phase zu Beginn, als er nach Leipzig gekommen ist. Er hat letztens erzählt, dass er die ersten zehn Spiele insgesamt drei Minuten gespielt hat. Manchmal braucht man vielleicht einfach eine gewisse Anpassungszeit und Xaver hat die Rolle auch super angenommen", nimmt der ehemalige Salzburger für Baumgartner sogar eine Art Vorbildfunktion ein: "Er kann uns da auch ein Stück weit helfen und wir sind natürlich im Austausch, weil wir uns einfach besser kennen und eine engere Verbindung haben."

Baumgartner sieht Vorteile bei EM-Gruppe

Eine wichtigere Rolle nimmt Baumgartner dafür im österreichischen Nationalteam ein, wo er unter Teamchef Ralf Rangnick in der Regel zum Stammpersonal zählt und zuletzt beim 2:0-Prestigeerfolg im Test gegen Deutschland mit einem Treffer und einem Assist brillieren konnte. "Speziell im Nationalteam hat es auf Anhieb super geklappt. Ich habe im zweiten Spiel gleich das erste Tor gemacht und habe jetzt irgendwo eine Statistik gelesen, dass ich seit meinem Debüt der Spieler mit den meisten Toren für das Nationalteam bin. Das freut mich natürlich. Das zeigt, welche Leistung ich im Nationalteam bis jetzt gebracht habe und das möchte ich genau so weiterführen." Speziell die Ernennung von Rangnick zum Teamchef habe der ÖFB-Auswahl sehr gut getan: "Er ist das Beste, was dem österreichischen Fußball passieren konnte."

Am besten bei der anstehenden Europameistschaft im Nachbarland, wo man mit den Schwergewichten Frankreich und Niederlande aber eine richtige Hammergruppe erwischt hat. "Wir wissen, dass die Gruppe sehr schwierig ist und wir sicher etwas Einfacheres bekommen hätten können", so Baumgartner, der die vermeintliche Außenseiterolle aber durchaus als Vorteil sieht: "Ich glaube, dass das unserer Art und Weise wie wir spielen vielleicht sogar entgegenkommen kann, wenn wir Mannschaften haben, die gerne am Ball sind und das Spiel aufbauen." Wichtig sei es laut dem 24-Jährigen, dass man die Euphorie im Land bis zum Turnierstart aufrechterhalten kann: "Das ist einer der wichtigsten Punkte aktuell. Die Freude für das Team darf nicht so schnell getrübt werden."