Baumgartner-Deal unmittelbar vor dem Vollzug

Der Wechsel von Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig wird wohl noch in dieser Woche fix.

Seine letzte Amtshandlung als Spieler der TSG Hoffenheim vollzog Christoph Baumgartner im Trikot Österreichs. Am Dienstag erzielte der Offensivspieler gleich beide Treffer beim 2:0-Erfolg der Österreicher gegen Schweden. Nach nunmehr drei Siegen und dem 1:1 beim Favoriten in Belgien liegt die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick an der Tabellenspitze der Qualigruppe F und ist auf dem besten Weg zur EM in Deutschland im kommenden Jahr.

Gerade für Baumgartner ein versöhnlicher Abschluss einer verkorksten Saison in Hoffenheim, erst im vorletzten Saisonspiel hatte die TSG den Klassenerhalt sichern können. Doch bevor der arg beanspruchte Baumgartner, der in seinen 33 Saisonspielen immer in der Startelf stand, in den dringend erforderlichen Urlaub gehen kann, dürfte noch ein Abstecher nach Leipzig anstehen. Denn der sich schon seit Wochen anbahnende Wechsel zu RB steht nach kicker-Informationen unmittelbar vor dem endgültigen Vollzug und soll noch in dieser Woche finalisiert werden. Der entscheidende 4:2-Heimsieg gegen Union Berlin war daher zugleich auch Baumgartners Abschiedsspiel in Sinsheim. Mit sieben Treffern und sieben Vorlagen hatte Baumgartner maßgeblich zum Klassenerhalt der Kraichgauer beigetragen.

Nun erfolgt der nächste Schritt in der Karriere des aufstrebenden Baumgartner, der bei RB einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Dem Vernehmen nach überweist Leipzig, das im vergangenen Sommer erst David Raum für 26 Millionen Euro aus Hoffenheim geholt hatte, auch diesmal eine Ablösesumme in ähnlicher Größenordnung an die TSG, je nach Aktivierung vereinbarter Boni soll sich die Ablöse schlussendlich zwischen 24 und 28 Millionen Euro bewegen. Der im österreichischen Horn geborene Baumgartner war vor sechs Jahren von St. Pölten in die Nachwuchsakademie der TSG gewechselt und zügig zum Profi, Stamm- und Führungsspieler aufgestiegen.